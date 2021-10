Dove vedere Casertana-Audace Cerignola, streaming gratis Serie D e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio “Pinto” di Casertana, la Casertana di Vincenzo Maiuri ospiterà l’Audace Cerignola di Michele Pazienza, il match è valido per l’ 8.a giornata del girone H di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Casertana-Audace Cerignola in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

La Casertana è terza con 15 punti (4 vittorie e 3 pareggi) ed è reduce dalla netta vittoria per 5-1 contro il Gravina. L’Audace Cerignola, invece, è quinta con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno ha battuto nettamente il Bisceglie 4-0. Nel prossimo turno la Casertana se la vedrà con la Nocerina in trasferta; l’Audace Cerignola, invece, ospiterà il Nardò.

Casertana-Audace Cerignola sarà diretta da Alfredo Iannello di Messina. coaudiuvato da Mirko Librale di Roma 2 e Edoardo Salvatori di Tivoli.

Dove vedere Casertana-Audace Cerignola, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Casertana- Audace Cerignola, valido per l’ 8.a giornata del girone H del campionato di Serie D, non dovrebbe essere trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) salvo aggiornamenti. Il match sarà visibile sulla pagina Facebook del club campano con gli aggiornamenti Live del match che verranno forniti sulle pagine social di entrambe le società.