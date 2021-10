Qualificazioni Mondiali 2022 dove vedere Germania-Romania: Sky o DAZN?

Dove vedere Germania-Romania: tutte le info. Venerdì 8 ottobre alle ore 20:45 al Volksparkstadion di Amburgo, andrà in scena lo scontro tra Germania e Romania. Il match è valido per la 7 giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Per la squadra di Hansi Flick, l’ostacolo non si presenta semplice da superare. Infatti, se si guarda alla classifica del girone J, si vede che la Romania occupa la terza posizione con 10 punti. Guida il gruppo proprio la formazione teutonica con 15 punti, frutto di 5 vittorie e 1 sconfitta, sulle 6 apparizioni totali. Il 28 marzo, quando le due Nazionali si incrociarono per la prima volta in queste partite di qualifica, i tedeschi sconfissero i romeni per 1 a o con il gol di Gnabry. Per la Germania sarà fondamentale vincere non solo per consolidare la testa del girone, ma anche per tenere lontane le dirette inseguitrici. Gli avversari, invece, necessitano di tre punti per poter accedere ai play off.

Dove vedere Germania-Romania: Sky,Rai, DAZN?

La partita tra Germania e Romania non potrà essere seguita in nessuna delle emittenti consuete visto che non ne sono stati acquistati i diritti. Ma per chiunque fosse interessato, vi sarà l’opportunità di vederla sintonizzandosi sulle reti nazionali dei Paesi in gara tramite satellite, oppure sulle pagine Facebook e Twitter delle Nazionali.