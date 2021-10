Dove vedere Lecce-Cosenza, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE LECCE-COSENZA – SERIE B –

Lunedì 1° novembre, alle ore 15, allo stadio “Via del Mare”, il Lecce di Marco Baroni ospiterà il Cosenza di Marco Zaffaroni. Match è valido per l’ 11.a giornata della Serie B 2021-2022 arbitrato da Santoro.

Il Lecce è quarto in classifica con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta) e nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Brescia, terzo pareggio consecutivo per i pugliesi.

Lecce-Cosenza verrà trasmessa in diretta su DAZN (clicca qui per abbonarti). In diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.