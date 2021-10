Serie C: dove vedere Monopoli-Juve Stabia?

Dove vedere Monopoli-Juve Stabia? Mercoledì 2o ottobre alle ore 21:00 allo Stadio ” Vito Simone Veneziani” di Monopoli, andrà in onda il match tra pugliesi e campani. La situazione delle due squadre in classifica è differente. La formazione di mister Alberto Colombo, reduce dal k.o. in casa del Foggia, è al sesto posto con 13 punti insieme a Palermo, Taranto e Monterosi. La Juve Stabia, dopo la sconfitta con il Picerno, è undicesima in classifica con 11 punti insieme al Calcio Catania, all’ AZ Picerno e al Campobasso. Gli obiettivi legati alla partita dunque, saranno differenti: il Monopoli vuole la vittoria per restare in zona playoff; la società di Castellammare di Stabia,affidata a mister Imbimbo (ieri dopo la sconfitta la dirigenza gialloblù ha deciso di sollevare Walter Novellino dall’incarico), andrà in cerca di un risultato positivo per racimolare punti importanti in chiave salvezza. Il nuovo allenatore spera di recuperare Todisco e Pozzer, che ieri non sono scesi in campo per infortunio.

Dove vedere Monopoli-Juve Stabia? Sky o Eleven Sports?

La partita sarà trasmessa da Eleven Sports. Il match, dunque, potrà essere visto solo avendo sottoscritto un valido abbonamento. Scaricando da un qualsiasi store l’apposita applicazione, i telespettatori avranno la possibilità, inoltre, di seguire le gesta delle loro squadre anche da dispositivo mobile.