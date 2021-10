Dove vedere Napoli-Torino, streaming e diretta Tv – Sky o DANZ?

DOVE VEDERE NAPOLI-TORINO – SERIE A –

La capolista della Serie A, con 7 gare su 7 vinte, ospiterà la formazione granata. Napoli-Torino è il match in scena al Diego Armando Maradona domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18. L’arbitro della partita sarà Sacchi.

Il Napoli non ha intenzione di arrestare la scia di risultati positivi, di vittorie, così come di non perdere la testa della classifica. Vincere per non fermarsi e, semmai, prolungare la striscia positiva che ha permesso di conquistare il primo posto solitario della Serie A. Luciano Spalletti si appresta a guidare i suoi verso un’altra vittoria, ma contro si ritroverà il Torino, affamato di punti perché quelli persi sono già troppi.

Il Torino arriva a Napoli con la speranza di portare a casa qualche punto importante, ma anche il merito di frenare i partenopei. Juric conosce bene il Napoli, durante la sua panchina a Verona ha sempre dato filo da torcere alla formazione napoletana. I granata in sette gare disputate hanno raccolto soltanto 8 punti, di cui soltanto uno nelle ultime tre uscite.

Napoli-Torino contano 67 precedenti; tanti i pareggi tra le due formazioni: 31; mentre i partenopei hanno esultato 28 volte. Solo otto le vittorie granata.

Dove vedere Napoli-Torino, streaming e diretta Tv

La partita al Maradona, Napoli-Torino potrà essere seguita su Smart Tv attraverso l’applicazione di DAZN (Clicca qui per abbonarti ai servizi di DAZN) fruibile anche su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

La diretta streaming tra partenopei e granata sarà disponibile sempre l’applicazione di DAZN, la quale si potrà scaricare anche su smartphone e tablet con tutti sistemi operativi (iOS e Android). Per chi si collega da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.