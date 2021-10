Dybala out contro la Roma: le parole di Allegri in conferenza stampa

La brutta notizia per la sfida contro la formazione giallorossa viene annunciata da Max Allegri in conferenza stampa: Dybala out contro la Roma.

Dybala out contro la Roma, oggi si valuta Morata

Dalla conferenza stampa per il match contro la Roma Allegri non ha dato buone notizie. Si sperava nel rientro dell’attaccante argentino che purtroppo ha dato forfait. A questo punto si spera per Alvaro Morata, il quale verrà valutato in giornata e si capirà se farà parte del gruppo contro i giallorossi oppure no.

Le parole del tecnico toscano: “Morata oggi si allenerà con la squadra, però dipende dai rischi che si possono correre. Dybala assolutamente no, è molto più indietro di Morata. Nel giro di una settimana, dieci giorni credo che potrà essere a disposizione. Sta rispettando i tempi. Si pensava che forse con qualche giorno in meno ce l’avrebbe messo, però quando ti capitano quelle cose meglio non rischiare. Livello muscolare pensi una cosa e credi poterci mettere di meno, ma dipende sempre dall’evolversi della situazione”.

Per l’attacco dei bianconeri, nella sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Roma di Mourinho, Allegri punta su altri giocatori: “Kean sta bene come tutti gli altri. Non ho ancora deciso niente, senza Morata la scelta cadrebbe su di lui o su Chiesa o su Kaio Jorge che non ha i 90 minuti, ma è un ragazzo molto sveglio”.