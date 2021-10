In Europa League Napoli sconfitto dallo Spartak Mosca, la partita si è subito dimostrata avvincente per il goal di Elmas all’11 secondo. Espulsione di Mario Rui che ha danneggiato il Napoli in inferiorità numerica per un’ora di seguito. Il Napoli questa volta è in grosse difficoltà rincorrendo un vittoria sia oggi che contro il Legia Varsavia.

L’errore del portiere e il goal di Elmas all’11 secondo

Sembrava una partita già scritta quando Elmas ha segnato all’11 secondo del primo tempo per un errore del portiere. Purtroppo da quel momento in poi la squadra di Spalletti ha iniziato ad avere un atteggiamento quasi serafico per un vantaggio che però è durato davvero poco. Al 30’ il Napoli però subisce una perdita ed è quando Mario Rui falla col piede a martello su Moses a centrocampo. Su segnalazione del Var l’episodio è stato rivisto e da giallo, il cartellino diventa rosso.

L’attacco dello Spartak

I russi hanno davvero fatto dei passi da giganti durante il recupero e dopo un calcio di rigore per un fallo di Politano su Promes. Richiamato dal Var però ancora una volta l’arbitro Kruzliak cambia giudizio e dà una punizione in favore degli azzurri. Dopo il primo tempo l’allenatore del Napoli Spalletti, ha cercato di riassestare la squadra inserendo Malcuit al posto del grande Insigne. Ha mandato anche Anguissa al posto di Zielinski e Osimhen su Petagna.

Spartak a goal con Promes: Europa League Napoli sconfitto le ultime dalla partita

Al 9’ minuto lo Spartak trova il pareggio con Promes con devozione di ginocchio di Koulibaly. Arriva anche il goal del Napoli ma su fuorigioco, un colpo di testa di Manolas, è lo Spartak a trovare però il goal di vantaggio al 35’ con Ignatov con un rasoterra magico su passaggio di Ayrton. Ancora al 44’ lo Spartak quando Promes a breve distanza, Osimhen servito da Di Lorenzo che ha segnato a due minuti dalla fine del recupero. Sembra il goal della speranza ma la partita finisce purtroppo con un risultato di demerito con un 2-3 per lo Spartak.