Il Milan pensa ai rinnovi: tre i giocatori da blindare

I rossoneri di Stefano Pioli lavorano bene in campionato, non si può dire lo stesso per la Champions League. Ieri è arrivata la terza sconfitta su tre gare giocare (Liverpool, Atletico Madrid, Porto). Ma il Milan pensa a tre giocatori essenziali da blindare quanto prima con i rinnovi. Giocatori importanti sui quali puntare per ri-costruire una formazione competitiva anche in Europa.

Il Milan pensa ai rinnovi: Hernandez, Leao e Bennacer

I giocatori ai quali Maldini e Massara stanno lavorando sono Hernandez, Leao e Bennacer. La continuità di Theo Hernández (24 anni) è una priorità per la società di Via Aldo Rossi. Il terzino sinistro francese è tornato sui radar del Real Madrid, club in cui poche stagioni fa aveva a malapena un ruolo da protagonista. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024, ma i lombardi vogliono portarsi avanti.

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, anche lui in attesa di un rinnovo, ha sottolineato al club 7 volte campione d’Europa di blindare altri due giocatori: Leao e Bennacer. L’attaccante portoghese, Rafael Leao (22 anni) e il centrocampista algerino Ismaël Bennacer (23 anni), sono due giocatori che si sono guadagnati la fiducia dell’allenatore e della società. Anche questi due giocatori del Milan hanno un contratto con scadenza prevista per giugno 2024.