Inter-Juventus 1-1: gol di Edin Dzeko, poi Dybala su rigore

INTER-JUVENTUS – Serie A – ore 20.45

La Juve, dopo un avvio di stagione non ai suoi livelli, oggi, va a caccia della settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. La prima di Inzaghi contro la Juve sulla panchina dell’Inter significa molto. I nerazzurri proveranno a vincere per rincorrere le dirette avversarie per lo scudetto. I bianconeri, d’altra parte, con una vittoria potrebbero raggiungere proprio l’Inter in classifica.Segui la Diretta Inter-Juventus Il secondo big match della nona giornata di Serie A si gioca a San Siro. Il primo derby d’Italia della stagione è affidato all’arbitro Mariani, che fischierà l’inizio alle ore 20.45.La, dopo un avvio di stagione non ai suoi livelli, oggi, va a caccia della settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. La prima di Inzaghi contro la Juve sulla panchina dell’significa molto. I nerazzurri proveranno a vincere per rincorrere le dirette avversarie per lo scudetto. I bianconeri, d’altra parte, con una vittoria potrebbero raggiungere proprio l’Inter in classifica.Segui la Diretta Inter-Juventus

Diretta Inter-Juventus, commento

SECONDO TEMPO 90’+5 Finisce qui. Il derby d’Italia finisce 1-1 90’+4 Fallo di Chiellini, ammonizione per il difensore 90’+3 Juventus alla ricerca della vittoria nei minuti finali 90’+1 Cinque minuti di recupero 90′ Inzaghi inserisce Vecino e manda in panchina Barella 89′ Sulla palla Dybala. Tiro e gol. Pareggio della Juventus su rigore RIGORE PER LA JUVENTUS 87′ Fallo dell’Inter in area di rigore. L’arbitro consulta il VAR 85′ Esce Manuel Locatelli, chance per Kaio Jorge; Allegri inserisce anche Arthur al posto di McKennie STATISTICHE: 6-1 per la Juventus i tiri totali in questo secondo tempo 80′ Alvaro Morata commette ingenuamente un fallo. Altra punizione per i nerazzurri 77′ Fallo di Locatelli che concede punizione agli avversari 73′ Bella iniziativa di Chiellini, che però viene preso in fuorigioco 72′ Inzaghi fa un doppio cambio: Sanchez preleva Lautaro Martinez; Dumfries per Perisic Leggi anche: Nuovi allenatori ufficializzati UEFA: De Rossi, Vieri e Del Piero passano a pieni voti 70′ Ammonizione per Perisic 69′ Alex Sandro arriva al tiro. Palo 66′ Ci prova Lautaro Martinez, occasione sprecata 65′ Doppia sostituzione: Chiesa al posto di Kulusevski, Dybala sostituisce Cuadrado STATISTICHE: Tiri in porta 0-0 in questo secondo tempo STATISTICHE: Possesso palla 62-38% per l’Inter 64′ Ancora Inter! Occasione con Perisic, tiro che finisce fuori 62′ Esce Calhanoglu, entra Gagliardini 59′ Occasione Inter, Edin Dzeko al centro dell’area, palla fuori 54′ Punizione Inter 51′ Barella crea una buona occasione, mette un cross in area, ma è poco preciso 48′ Punizione per l’Inter 47′ Punizione per la Juve 46′ Si riprende a San Siro. Palla all’Inter FINE PRIMO TEMPO

45’+3 Mariani manda tutti negli spogliatoi, prima frazione di gioco finita qui, con l’Inter ancora in pressing 45′ Segnalati 3 minuti di recupero a San Siro 44′ Ammonizione per Alex Sandro 43′ La Juve riparte dal portiere, passaggi con i difensori per creare azioni con calma 42′ Juventus prova ad arrivare in area, Alex Sandro prova il tiro, il portiere para 41′ Occasione per Bonucci su punizione tirata da Cuadrado 40′ Giallo per Barella. Il centrocampista dell’Inter commette un brutto fallo 38′ Riparte la Juve con Kulusevski, non ci sono idee, bianconeri spenti 36′ Fallo dei bianconeri, Cuadrado sbaglia. Punizione Inter 33′ Pressing nerazzurro, Juventus schiacciata STATISTICHE: Tiri in porta 2-1 per la Juve 32′ L’Inter prende possesso della palla con Calhanoglu che serve Dzeko, occasione sprecata Leggi anche: Roma, striscione contro Spalletti: ecco come è stato accolto l'ex tecnico 29′ La Juve crea una buona occasione, Kulusevski al tiro 26′ Angolo per gli ospiti, la palla arriva al centro dell’area e ci prova Chiellini di testa. Palla sopra la traversa 25′ I bianconeri recuperano palla, conclusione di Cuadrado, palla fuori 23′ Inter continua il pressing, Juve bloccata dai nerazzurri STATISTICHE: Dopo 20 minuti di gioco l’Inter ha un possesso di palla al 60%, la Juventus al 40% 18′ Fuori Bernardeschi, dentro Bentancur Sul gol di Dzeko si cerca la regolarità con l’ausilio del Var: gol valido, non c’è fuorigioco 17′ GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Inter in vantaggio: gol di Dzeko. Azione che parte da Hakan Calhanoglu, il quale prova la conclusione dal limite dell’area, ma il pallone tocca l’incrocio dei pali e torna in area. Dzeko è il più pronto di tutti a spingere in rete a porta vuota. GOL! 14′ Locatelli in avanti, cerca Bernardeschi. Nulla di fatto 12′ Punizione calciata da Danilo, tiro fuori 11′ Barella commette fallo, punizione per gli ospiti 9′ Nuova occasione per la Juve, con Alex Sandro 7′ Gran tiro di Morata, Handanovic salva tutto 6′ Azione di Dzeko, la difesa avversaria blocca e allontana la palla 5′ Angolo per i nerazzurri, sulla palla Calhanoglu 4′ Juventus chiusa nella propria metà campo, l’Inter fa il resto 3′ Calcio piazzato per i nerazzurri, fallo della Juve 1′ Si parte, il derby d’Italia è iniziato. Prima palla per i bianconeriLe squadre fanno ingresso sul campo

PRIMO TEMPO Leggi anche: Dove vedere Casertana-Audace Cerignola, streaming gratis Serie D e diretta tv Antenna Sud?

Inter-Juventus, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Cahlanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini; 11 Cuadrado, 20 Bernardeschi, 27 Locatelli, 14 McKennie, 12 Alex Sandro; 44 Kulusevski, 9 Morata.

Inter-Juventus, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sensi, Sanchez, Satriano.

Indisponibili: Eriksen, Brazao, Correa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Morata, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, L. Pellegrini, De Sciglio, McKennie, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Dybala, Kaio Jorge.

Indisponibili: Rabiot, Kean.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Guardalinee: Meli, Peretti.

Quarto uomo: Ayroldi.

Var: Guida.

Avar: Passeri.

I precedenti tra le due formazioni sono 176 in totale, con la Juve a quota 87 vittorie sui rivali. Mentre l’Inter, ha vinto 47 match sui bianconeri. I pareggi sono invece 44.