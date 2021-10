Dopo la sconfitta rimediata in trasferta a Roma contro la Lazio (3-1), l’Inter di Simone Inzaghi prova a rialzarsi in Champions League e si prepara ad affrontare lo Sheriff Tiraspol nella terza giornata della fase a gironi. Inter-Sheriff Tiraspol si prospetta un match interessante ed importantissimo in quanto, in caso di mancati ‘3 punti’, la squadra di Simone Inzaghi sarebbe praticamente ad un passo dall’eliminazione della massima competizione calcistica continentale. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Inter-Sheriff Tiraspol, streaming e diretta tv in chiaro Mediaset? Dove vedere il match.

Inter-Sheriff Tiraspol, streaming gratis e diretta tv in chiaro Mediaset? Dove vedere il match

Inter-Sheriff Tiraspol, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, si giocherà allo Stadio San Siro di Milano a partire dalle ore 21.00 di Martedì 19 Ottobre 2021. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Inter-Sheriff Tiraspol sarà inoltre disponibile in streaming su NOW TV, Infinity + e, per tutti gli abbonati a SKY, in streaming gratis su SKY GO (disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, smart tv e smartphone). Per questa partita non è disponibile la diretta tv in chiaro Mediaset.