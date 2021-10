Inter-Udinese: le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Gotti

Alle 12.30 di quest’oggi l’arbitro Juan Luca Sacchi darà il fischio d’inizio di Inter-Udinese, incontro valido per l’undicesima giornata della Serie A 2021-2022. I nerazzurri puntano ad un successo per provare ad avvicinarsi in classifica a Napoli e Milan, impegnate più tardi rispettivamente contro Salernitana e Roma. I bianconeri cercheranno invece di prolungare la striscia di risultati utili ottenuti nelle ultime quattro partite, i quattro pareggi maturati con Verona, Atalanta, Bologna e Sampdoria. Vediamo dunque quali sono le scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

Inter: dentro Correa e Ranocchia dal primo minuto

Cambia molto l’undici dell’Inter rispetto all’ultima partita di campionato con l’Empoli. A difendere i pali nerazzurri ci sarà il solito Samir Handanovic. Davanti a lui, Simone Inzaghi si affiderà al trio difensivo Skriniar-Ranocchia-Bastoni (fuori D’Ambrosio e De Vrij). A centrocampo confermati gli insostituibili Barella e Brozovic, a cui si affiancheranno Dumfries, Calhanoglu e Perisic (al posto di Darmian, Gagliardini e Dimarco). In attacco torna titolare Joaquin Correa (mancava dal primo minuto da Sassuolo-Inter del 2 ottobre) e con lui Edin Dzeko, il vero uomo squadra di questo avvio di campionato interista. Confermato come modulo il 3-5-2.

Udinese: Success e Molina guidano l’attacco friulano

Qualche cambio anche in casa Udinese rispetto al turno infrasettimanale giocato contro il Verona. Piena fiducia al reparto difensivo da parte di mister Luca Gotti. Ci sono le conferme di Marco Silvestri in porta e dei tre centrali difensivi Becao, Nuytinck e Samir. In mezzo al campo dentro ancora Molina e Pereyra, assieme a Jajalo, Makengo e Stryger Larsen (partiranno dalla panchina Walace, Arslan e Udogie). La coppia offensiva sarà composta da Success e Beto, in ottimo stato di forma con 3 gol segnati nelle ultime quattro presenze. Anche i friulani si schiereranno sul campo di gioco con un 3-5-2 (lo scorso mercoledì si erano disposti invece con un 3-4-2-1).