Juventus, è sfida con il Chelesa per il centrocampista francese

Il calcio mercato è lontano, ma le società valutano già nuovi profili e lanciano sondaggi per le prossime sessioni in arrivo. A Torino per la Juventus è sfida con il Chelsea per il centrocampista francese. Le due società sono rivali anche sul mercato, hanno puntato lo stesso giocatore.

Juventus, è sfida con il Chelsea per il centrocampista Tchouaméni

Uno dei miglior giovani centrocampisti di Francia, dopo l’addio di Eduardo Camavinga nell’ultimo giorno di mercato estivo del Real Madrid, è Aurelién Tchouaméni. Il giocatore, attualmente in forza all’AS Monaco, ha fatto il suo debutto con la nazionale francese il mese scorso e potrebbe partire titolare nella finale di Nations League di domenica 10 ottobre 2021 a Milano. Il giovane centrocampista potrebbe essere inserito a causa del forfait di Adrien Rabiot, che ieri risultato positivo al Covid-19.

Le sue prestazioni in Nazionale hanno fatto da vetrina e ha già suscitato l’attenzione delle grandi società in Europa. Il primo a puntare gli occhi sul senegalese è il tecnico della Juventus Max Allegri. Non solo, anche Tomas Tuchel del Chelsea avrebbe intenzione di inserirlo nel proprio organico quanto prima. Secondo le indiscrezioni riportare dal quotidiano spagnolo As, i due club continuano ad affrontarsi, questa volta sul calciomercato. Il prossimo “trofeo” è Tchouaméni. Il vero ostacolo potrebbe essere il prezzo del giocatore, il Monaco chiede 40 milioni di euro per il suo “diamante grezzo”.