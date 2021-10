Juventus in ritiro da domani a sabato: bianconeri in “punizione”

La Juventus è allo sbando, a confermarlo è lo stesso Massimiliano Allegri dopo il KO al Bentegodi. Dopo 11 giornate di campionato i bianconeri hanno subito 4 sconfitte, troppe. Troppi i punti già persi per raggiungere l’obiettivo scudetto. Intanto è arrivata la “punizione”: Juventus in ritiro da domani a sabato.

Juventus in ritiro da domani a sabato

Ieri, a fine gara, il tecnico toscano ha dichiarato: “Sul ritiro vedremo: domani facciamo allenamento, poi vediamo. Ci sono momenti in cui si fa perché deve servire, per riposare, non tanto per punizione. Domani ci ritroveremo e vedremo il da farsi”.

Poco fa la decisione definitiva. Tutti in ritiro. E’ questo quanto rimediato dai bianconeri dopo la sconfitta contro il Verona (2-1). L’organico di Allegri andrà in ritiro per una settimana, sperando di mettere a posto quanto di buono non va. La Vecchia Signora andrà in ritiro da domani, 1 novembre, fino a sabato 6 novembre per preparare al meglio le due partite casalinghe contro Zenit in Champions League (martedì 2 novembre) e Fiorentina in Serie A (sabato 6 novembre) prima della sosta per le nazionali.

Max Allegri cerca soluzioni per riportare la sua Juve sulla retta via dopo le difficoltà che sta dimostrando fin dall’inizio del campionato. Mai così male i bianconeri che, dopo 11 giornate è scivolata in nona posizione con 15 punti ottenuti con 3 vittorie e 4 pareggi.