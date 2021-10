Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, durante l’Assemblea degli azionisti della società bianconera, tenutasi oggi, è stato riconfermato nel suo ruolo. A Torino si vive un momento difficile, dove i risultati fanno fatica ad arrivare, ma non c’è aria di crisi alla Juventus, le parole di Nedved lo confermano.

Juventus, le parole di Nedved: “Possiamo recuperare”

Pavel Nedved ha dichiarato: “Mi allineo a quello che ha detto mister Allegri. In questo momento non ha senso parlare di obiettivi e di scudetto, ma sono state giocate appena 10 giornate e possiamo tranquillamente recuperare. Ora dobbiamo pensare a una partita alla volta e a recuperare posizioni”.

Durante la conferenza, l’ex giocatore bianconero ha continuato così: “Crediamo nel valore della nostra rosa. Vogliamo dai giocatori il massimo, per eventuali interventi a gennaio valuteremo se ci saranno possibilità, ma la nostra rosa ha un valore assoluto per attaccare le prime posizioni”.

Tra gli altri argomenti toccati dal vicepresidente, c’è anche il rinnovo di Dybala: “Diciamo che siamo a buonissimo punto . Siamo molto contenti che sia rientrato anche in buonissima forma a giocare. Aspettiamo un attimo e cerchiamo di concludere ma, lo ribadisco, siamo a buonissimo punto”.

Infine, Nedved, parla anche dei suoi “atteggiamenti” spesso criticati: “Non si può svolgere un ruolo cosi prestigioso solo perché sei amico del presidente, non credo che la proprietà lo permetterebbe. Ho sempre sentito tante responsabilità, anche troppe. Ho sentito critiche anche giuste per quanto riguarda il mio comportamento, ma fa parte del mio carattere. Darò sempre tutto per questa società, ho sempre agito per il suo bene e lo farò fino all’ultimo giorno che sarò qui. Sentire le vostre parole mi fa male ma non cambierò mai, svolgerò il mio lavoro con massima personalità e impegno”.