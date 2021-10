Juventus, pericolo per Chiesa: due inglesi alla finestra

Alla Juventus pericolo per Chiesa che arriva dall’Inghilterra, da sono arrivate offerte choc dal Chelsea e dal Liverpool. Il gioiello della Juve piace a tutti, le sue prestazioni non passano inosservate e ognuno desidera l’ex Fiorentina nel proprio organico.

Juventus, pericolo per Chiesa: si fanno avanti Liverpool e Chelsea

Max Allegri sa che Chiesa può essere disposto ovunque sul campo: non a caso il centravanti viene schierato in varie posizioni e non delude mai. Riesce a far male le difese avversarie da ogni posizione. Il potenziale del classe 1997 della Vecchia Signora piace così tanto che piovono offerte da ogni dove.

Una delle prime e più clamorose è quella del Chelsea, al quale non ne sono bastati più di 100 in estate a Chelsea e Liverpool per convincere la Juve.

La società piemontese non si è piegata alle offerte, neanche solo a ipotizzare una cessione, subito rispedite al mittente i vari sondaggi proprio come avvenuto in precedenza anche con Bayern, City e Paris Saint-Germain. La Juventus ha un contratto con la Fiorentina per Federico Chiesa, un biennale che a fine stagione andrà in scadenza. Chiesa sarà riscattato dalla società di Commisso, al quale verranno versati 10 milioni di euro. A questa cifra verranno aggiunti altri 40 più 10 di bonus nei prossimi tre anni, e poi resterà incedibile.

L’allenatore della Juve, Allegri, così come riporta Corriere dello Sport, sul suo “pupillo bianconero”, ha recentemente dichiarato: “Ho detto a Federico qual è la mia valutazione, lui potrà diventare un centravanti o comunque fare uno dei due attaccanti”.