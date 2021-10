La classifica dei giocatori più preziosi: ci sono Chiesa e Barella

La classifica di Football Benchmark di Kpmg, relativa ai valori di mercato dei calciatori che militano nei top club europei, ha delle novità. Il primo cambiamento è in vetta alla classifica dove regnava il francese Kylian Mbappé. Il giocatore del PSG è stato spodestato da Haaland. Anche qualche italiano nella classifica dei calciatori più preziosi.

La classifica dei giocatori più preziosi

Al primo posto, a sorpresa, troviamo il giocatore del Borussia Dortmund: Haaland, 144,2 milioni di euro. Mbappé scende in seconda posizione con un valore di 139,5 milioni di euro. Nella top 10 non risulta nessun italiano o giocatore che gioca nella Serie A. Il primo italiano in classifica alloggia in 18esima posizione ed è Federico Chiesa della Juventus che ha un valore di 87,7 milioni di euro. Poi c’è Gigio Donnarumma, al 45esimo posto, valore: 70,6 milioni di euro.

Di stranieri in classifica che giocano in Italia, ci sono: De Ligt (Juventus) in 22esima posizione a 84,8 milioni di euro; Nicolò Barella (Inter) al 28esimo posto, 80,4 milioni di euro; Lautaro Martinez (Inter) 30esimo posto a 80 milioni di euro.

La Top 10 dei giocatori più preziosi

1. Erling Braut Haaland – 144,2 milioni

2. Kylian Mbappè – 139,5 milioni

3. Harry Kane – 121,2 milioni

4. Bruno Fernandes – 118,19 milioni

5. Romelu Lukaku – 115,6 milioni

6. Neymar – 115,5 milioni

7. Frankie de Jong 114,3 milioni

8. Kevin De Brunye 112,5 milioni

9. Marcus Rashford 110,9 milioni

10. Jadon Sancho 110,5 milioni