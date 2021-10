Newcastle: chi sono i nuovi proprietari della squadra inglese

Il Newcastle cambia proprietà. Come riportato sui canali social della squadra di Newcastle upon Tyne lo scorso giovedì 7 ottobre (data che i tifosi dei Magpies non dimenticheranno), il 100% delle quote inglese è stato venduto. Ecco il comunicato ufficiale della società:

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited. ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

Newscastle, Public Investment Fund: cos’è e chi è il suo presidente

Il fondo alla guida del consorzio che ha acquistato la proprietà del Newcastle è il Public Investment Fund (noto anche nella forma abbreviata PIF). Si tratta di un fondo sovrano dell’Arabia Saudita (nonché uno dei più ricchi al mondo) con un patrimonio complessivo stimato in circa 500 miliardi di dollari. L’attuale presidente del fondo è Mohammad bin Salman Al Sa’ud, principe ereditario saudita, figlio dell’attuale re Salman e primo nella linea di successione al trono del paese arabo. Il principe ricopre anche le cariche di Vice Primo ministro dell’Arabia Saudita, di Presidente del Consiglio per gli Affari Economici e di Sviluppo e di Ministro della Difesa. E’ amico personale di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, il quale è membro del board di Future Investment Iniative, la fondazione che fa capo al principe Mohammad.

PCP Capital Partners e RB Sports & Media

Nell’affare che ha portato all’acquisizione della squadra bianconera ha partecipato anche PCP Capital Partners, una società di investimenti finanziari fondata da Amanda Staveley. La donna d’affari originaria dello Yorkshire è anche l’amministratrice delegata del gruppo, che ha sede ad Abu Dhabi. Grazie a questa operazione, la PCP Capital Partners potrà detenere una quota del 10% del Newcastle United (l’80% sarà di proprietà del PIF e il restante 10% di RB Sports & Media). Quest’ultima, anch’essa di proprietà britannica, opera nel campo della private equity ed è guidata dal finanziere James Adam Reuben, figlio di David Reuben, investitore immobiliare miliardario.

La reazione dei tifosi del Newcastle

Nel momento in cui l’annuncio del passaggio di proprietà è divenuto ufficiale, si è scatenata la gioia dei supporter del Newcastle, come testimoniato da un video (divenuto virale su Twitter) pubblicato da Josh Halliday, giornalista del The Guardian. Questo era la situazione giovedì pomeriggio davanti al St. James Park:

It’s gone off again at St James’ park pic.twitter.com/W1yK6HGbAL — Josh Halliday (@JoshHalliday) October 7, 2021

Una reazione più comprensibile da parte dei tifosi, dato che le “gazze” non vincono un campionato inglese da quasi un secolo. Per ritrovare l’ultimo titolo conquistato dal Newcastle bisogna infatti risalire al 1926-1927 e per scovare invece l’ultimo grande trofeo ottenuto si deve tornare nel 1955, anno in cui la società inglese ha festeggiato la sesta FA Cup della sua storia.