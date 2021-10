Milan, il sostituto di Kessié arriva dalla Francia

La questione legata a Frank Kessié si sta prolungando e Maldini inizia anche a guardarsi intorno. L’ivoriano è in scadenza e non si accenna ad un’intesa, così al Milan il sostituto di Kessié ha già un nome e arriva dalla Francia.

Milan, il sostituto di Kessié ha già un nome: Boubacar Kamara

Boubacar Kamara, questo è il nome sul quale sta puntando la società rossonera in vista del possibile addio all’ivoriano. Kamara, classe 1999, gioca in Francia con la maglia del Marsiglia e ha origini senegalesi. Il club di Via Aldo Rossi non ha intenzione di perdere Kessié, uno dei migliori giocatori non solo della rosa ma anche nel suo ruolo. Ma trovare l’intesa per aggiornare il contratto, in scadenza nel 2022, sembra davvero difficile.

Kamara si trova nelle stesse condizioni dell’ivoriano in forza al Milan: scadenza a giugno e in arrivo a Milanello a parametro zero. L’attenzione dei rossoneri non è dovuta soltanto per una questione economica, Boubacar è un vero e proprio talento. Un possibile colpo a costo zero, dunque, ma non è da escludere un tentativo già a gennaio (ovviamente a cifre contenute) se Kessie dovesse partire nel corso del mercato estivo. I radar milanisti sono molto ben orientati sulla Ligue 1.