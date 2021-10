Non c’è tregua per i rossoneri di Stefano Pioli che si ritrova con un altro giocatore in meno. Al Milan nuova tegola: Brahim Diaz è positivo al Covid-19 giocatore out.

Milan, nuova tegola: Brahim Diaz positivo al Covid-19

Il comunicato arriva direttamente dal sito ufficiale della società rossonera, la quale comunica: “AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo”.

Non si può certamente dire che Stefano Pioli sia stato fortunato finora. Ha dovuto fare i conti con diverse defezioni e comunque è stato bravo a ottenere risultati. Il Milan in tre mesi ha avuto complessivamente 13 giocatori su 29 (dopo l’arrivo di Antonio Mirante) alle prese con guai fisici. Già dalla scorsa stagione quello degli infortuni era un problema in casa rossonera, quest’anno sembra non placarsi.

Oltre agli infortuni ci si aggiunge anche la possibilità di restare contagiati da Covid-19. Il Milan per l’ottava giornata di campionato sarà impegnato a San Siro, sabato 16 ottobre 2021 alle ore 20,45 contro l’Hellas Verona. Ai box, intanto, ci sono già: Babayoko, Florenzi, Theo Hernandez, Maignan, Messias e Plizzari. L’assenza di Brahim Diaz peserà ulteriormente. Si spera che possa negativizzarsi quanto prima