Napoli-Legia Varsavia: le probabili formazioni. Giovedì alle ore 21:00 allo stadio “Diego Armando Maradona”, la banda Spalletti è chiamata a non fallire. L’avversario, modesto sulla carta, è l’attuale rivelazione del suo girone. Infatti la squadra polacca è, incredibilmente in testa al gruppo C a punteggio pieno, con i vesuviani fanalino di coda, con un solo punto raccolto in due partite. Gli azzurri hanno perso contro lo Spartak Mosca e pareggiato contro il Leicester per 2 a 2. I tre punti sono fondamentali per non compromettere il passaggio al turno successivo.

Napoli-Legia Varsavia: probabili formazioni e le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti, probabilmente, farà esordire Dries Mertens dal primo minuto, per concedere al bomber Osimhen un po’ di riposo. L’allenatore napoletano dovrà fare a meno di alcuni giocatori per infortuni: Malcuit è ancora ai box, mentre sono da verificare le condizioni di Manolas, assente contro il Toro per un problema alla caviglia. Il tecnico rinuncerà anche a Mario Rui, squalificato. Sulle fasce spazio ad uno tra Zanoli o Juan Jesus: quasi sicuramente il mister farà giocare il secondo, in modo da tenere Di Lorenzo a destra, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto. Tutto fa pensare che Demme verrà impiegato sin dall’inizio, con Meret custode della porta.



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, J. Jesus; Zambo Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All.: Spalletti

Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josué; Emreli. All.: Michniewicz