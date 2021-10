Pallone d’oro a Lewandowski? L’indiscrezione arriva dal Marca

Pallone d’oro a Lewandowski? E’ quanto si apprende sul web, anzi dai social network. Un’indiscrezione clamorosa nel caso venisse confermata. Le votazioni sono state fatte e chiuse definitivamente lo scorso weekend, quindi il vincitore è già venuto fuori, ma avremmo dovuto saperlo il prossimo 29 novembre.

Pallone d’oro a Lewandowski? Le indiscrezioni dal Marca

Dalla Spagna sarebbe trapelata una classifica già stilata, pubblicata dal quotidiano Marca. Secondo la lista, il giocatore più votato sarebbe proprio Lewandowski, grande favorito lo scorso anno. Il 33enne del Bayern Monaco, potrebbe mettere in bacheca uno dei trofei più ambiti ed importanti per un giocatore.

Non è la prima volta che succede questa cosa. Già qualche anno fa si è verificato un episodio del genere e a riportarlo era lo stesso Marca. Si tratta dell’edizione del 2018, quando il quotidiano spagnolo anticipò a tutto il mondo che il Pallone d’oro sarebbe andato a Luka Modric. Effettivamente, il trofeo, poi, venne assegnato proprio al croato.

Secondo la lista che riporta il quotidiano, in cui figurano i primi venti classificati, l’attaccante polacco avrebbe ricevuto 627 voti. Seguito poi da Leo Messo e al terzo posto Benzema, un altro dei favoriti di quest’anno. Non c’è nessuna certezza che questa lista sia veritiera. Per la verità bisognerà attendere il prossimo 29 novembre, quando a Parigi verrà annunciato il vincitore e consegnato il premio.

La lista del quotidiano Marca

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

2- Leo Messi (PSG)

3- Karim Benzema (Real Madrid)

4- Mohamed Salah (Liverpool)

5- Jorginho (Chelsea)

6- Kylian Mbappe (PSG)

7- N ‘Golo Kanté (Chelsea)

8- Erling Haaland (Bortmund)

9- Cristiano Ronaldo (Man .United)

10- Kevin de Bruyne (Man. City)

11- Gianluigi Donnarumma (PSG)

12- Luka Modric (Real Madrid)

13- Giorgio Chiellini (Juventus)

14- Harry Kane (Tottenham)

15- Bruno Fernandes (Man. United)

16- Ruben Dias (Man. City)

17- Romelu Lukaku (Chelsea)

18- Pedri (FC Barcellona)

19- Neymar (PSG)

20- Riyad Mahrez (Manchester City)