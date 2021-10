Primera División argentina: il Talleres crolla a Florencio Varela, il River Plate è in vetta

La quattordicesima giornata della Primera División argentina si rivela fatale al Talleres de Córdoba: la compagine guidata dall’uruguaiano Alexander Medina cede al River Plate il primato in classifica che deteneva da sei turni. I biancazzurri, dopo aver inanellato una striscia di dodici risultati utili consecutivi (dieci in campionato e due nella coppa nazionale), rimediano nel primo dei due posticipi del lunedì una pesante sconfitta per 3-0 a Florencio Varela contro il Defensa y Justicia.

A decretare l’affermazione di un Halcón che nelle precedenti cinque gare della Primera División argentina aveva incamerato 4 punti (frutto di altrettanti pareggi) e realizzato soltanto due reti sono una doppietta di Miguel Merentiel nella prima frazione (9’ e 26’) e un centro di Hugo Silva in piena fase di recupero (91’). Terzo ko per il Talleres che fermo a quota 29 non riesce a riprendersi la vetta passata il giorno prima nelle mani del River Plate per un punto a seguito del successo per 2-1 ottenuto sul Boca Juniors nel Superclásico andato in scena al “Monumental”.

Sul gradino più basso del podio, staccato di quattro lunghezze dai lanciati Millonarios, si rivede il Lanús tornato dopo due ko consecutivi alla vittoria a spese del Central Córdoba superato in casa in rimonta per 2-1. L’Estudiantes de La Plata, riuscito nel finale a strappare in trasferta un pareggio per 1-1 contro il Racing Club de Avellaneda, scivola con i suoi 25 punti all’attivo in quarta posizione.

Primera División argentina: i risultati della 14ª giornata

Aldosivi vs Unión de Santa Fe 1-2

Lanús vs Central Córdoba (SdE) 2-1

Platense vs Patronato 0-0

Godoy Cruz vs Newell’s Old Boys 2-2

Huracán vs Arsenal de Sarandí 1-0

Atlético Tucumán vs San Lorenzo de Almagro 0-0

Vélez Sarsfield vs Independiente 3-3

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Sarmiento de Junín 0-1

Rosario Central vs Argentinos Juniors 0-1

River Plate vs Boca Juniors 2-1

Racing Club de Avellaneda vs Estudiantes de La Plata 1-1

Defensa y Justicia vs Talleres de Córdoba 3-0

Colón vs Banfield 0-0

Primera División argentina: la classifica dopo la 14ª giornata

01. River Plate 30

02. Talleres de Córdoba 29

03. Lanús 26

04. Estudiantes de La Plata 25

05. Independiente 23

06. Vélez Sarsfield 21

07. Godoy Cruz 21

08. Argentinos Juniors 21

09. Boca Juniors 21

10. Colón 20

11. Racing Club de Avellaneda 19

12. Huracán 19

13. Defensa y Justicia 18

14. Unión de Santa Fe 18

15. San Lorenzo de Almagro 17

16. Gimnasia y Esgrima La Plata 17

17. Rosario Central 16

18. Sarmiento de Junín 16

19. Newell’s Old Boys 16

20. Atlético Tucumán 16

21. Patronato 15

22. Banfield 14

23. Platense 13

24. Aldosivi 13

25. Central Córdoba (SdE) 11

26. Arsenal de Sarandí 11