Primera División argentina: il River Plate espugna in dieci il “Kempes” e vola a +7

Nel big match del 17° turno della Primera División argentina il River Plate compie un passo probabilmente decisivo verso la conquista del suo trentasettesimo campionato: la compagine di Marcelo Gallardo consegue il settimo successo consecutivo prevalendo in trasferta per 2-0 su un Talleres de Córdoba in superiorità numerica per quasi tutto l’incontro. L’affermazione ottenuta nello scontro al vertice consente alla compagine di Marcelo Gallardo di salire in classifica a 39 punti e vantare conseguentemente, a otto giornate dal termine del torneo, sette lunghezze di vantaggio sui principali antagonisti per il titolo.

Cronaca

La sfida si apre nel peggiore dei modi per il River Plate. In un “Mario Alberto Kempes” ribollente d’entusiasmo i “Millonarios” si ritrovano all’8’ in dieci per l’espulsione diretta di Felipe Peña reo di un brutto intervento a centrocampo ai danni di Juan Mendez. Allo scoccare del quarto d’ora il direttore di gara decide di sorvolare su un sospetto intervento in area del River Plate di Héctor Martinez su Michael Santos. L’avanti del Talleres de Córdoba sciupa sessanta secondi più tardi una favorevole opportunità da rete calciando malamente in diagonale da buona posizione. Sul versante opposto al 22′ Julián Álvarez non fa certamente meglio spedendo addosso a Guido Herrera un pallone invitante servitogli sottomisura dalla sinistra da Julian Rollheister.

Il risultato si sblocca sul finire della prima frazione. Il River Plate si porta in vantaggio al 41′ con Robert Rojas a segno da pochi passi sugli sviluppi di un traversone basso dalla destra di Simón non valutato al meglio da Guido Herrera. In chiusura di prima frazione Franco Armani evita l’1-1 opponendosi al tentativo da distanza ravvicinato effettuato da Michael Santos abile nella circostanza a liberarsi del suo avversario diretto.

I padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi al 55’: Diego Valoyes, dopo aver eluso con una bella giocata l’intervento di Héctor Martinez sul servizio in verticale di Carlos Auzqui, conclude malamente sul fondo. La capolista ringrazia e al 71’ raddoppia: Braian Romero finalizza con freddezza un contropiede ottimamente gestito e rifinito sul versante di sinistra da Julián Álvarez. Il prosieguo della gara non riserva altre emozioni. Il Talleres de Córdoba non trova le forze per reagire al cospetto di un avversario impeccabile nel fronteggiare tatticamente l’inferiorità numerica.

Primera División argentina: i risultati della 17ª giornata

Platense vs Rosario Central

Unión de Santa Fe vs Racing Club de Avellaneda

Patronato vs Defensa y Justicia

Central Córdoba (SdE) vs Vélez Sarsfield

Arsenal de Sarandí vs Gimnasia y Esgrima La Plata

San Lorenzo de Almagro vs Lanús

Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán

Banfield vs Huracán

Boca Juniors vs Godoy Cruz

Argentinos Juniors vs Colón

Independiente vs Sarmiento de Junín 1-1

Talleres de Córdoba vs River Plate 0-2

Primera División argentina: la classifica dopo la 17ª giornata

01. River Plate 39

02. Talleres de Córdoba 32

03. Boca Juniors 30

04. Lanús 30

05. Vélez Sarsfield 28

06. Estudiantes de La Plata 27

07. Colón 26

08. Defensa y Justicia 25

09. Huracán 25

10. Independiente 25

11. Argentinos Juniors 24

12. Gimnasia y Esgrima La Plata 24

13. Godoy Cruz 23

14. Racing Club de Avellaneda 23

15. Unión de Santa Fe 22

16. Rosario Central 21

17. Platense 20

18. Sarmiento de Junín 20

19. Atlético Tucumán 20

20. Newell’s Old Boys 17

21. San Lorenzo de Almagro 17

22. Aldosivi 17

23. Patronato 16

24. Banfield 15

25. Arsenal de Sarandí 12

26. Central Córdoba (SdE) 11