Rai o Mediaset? Dove vedere Spagna Francia in diretta tv e streaming

Dove vedere Spagna Francia in tv. Questa edizione di Nations League è giunta alla tanto attesa finale. Da una parte la Spagna, fresca della vittoria per 2-1 sull’Italia grazie a una prestazione di assoluto livello nonostante i tanti giovani in rosa. Le Furie Rosse, guidate dal navigato Luis Enrique, hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque, con un pizzico di incoscienza in più data dai tanti under21 presenti in rosa. Dall’altra parte la Francia che ha vinto in rimonta da 2-0 a 2-3 contro il Belgio grazie al goal dalla distanza in piena zona Cesarini da parte di Theo Hernandez.

Quando si gioca Spagna-Francia, finale Nations League

La partita tra Spagna-Francia si disputerà domenica 10 ottobre alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano. Per gli spagnoli non cambia il campo da gioco rispetto alla semifinale contro gli Azzurri, mentre per i Bleus sì, visto che la semifinale contro il Belgio l’avevano disputata all’Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni: le scelte di Luis Enrique e Deschamps

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. Allenatore: Luis Enrique

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema. Allenatore: Didier Deschamps

Rai o Mediaset? Ecco dove vedere Spagna Francia in diretta tv e streaming

La partita tra Spagna-Francia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva in chiaro su Rai 1, primo canale del digitale terrestre. In streaming sarà possibile vederla su Rai Play, piattaforma gratuita della Rai. Basterà accedere con un account o con la propria email su www.raiplay.it e selezionare il canale di riferimento. La diretta inizierà alle ore 20:30.