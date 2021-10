Ranieri al Watford: “Allenare fino a 80 anni, perché no?”

Claudio Ranieri è pronto per una nuova sfida in Premier League. Sabato, infatti, ci sarà il debutto di Ranieri al Watford. L’ex allenatore della Sampdoria non vuole andare in pensione e dichiara di avere la grinta per allenare fino ad 80 anni. Dopo il miracolo fatto con Leicester, Ranieri torna ad allenare una squadra inglese, riuscirà a ribaltare la situazione del Watford al quindicesimo posto in classifica di Premier League?

Ranieri al Watford sabato il nuovo esordio in Premier League

Nonostante l’età, Claudio Ranieri non ci pensa minimamente ad abbondare la carriera da allenatore. A 70 anni, li compirà il prossimo 20 0ttobre, l’ex allenatore della Roma torna ad allenare di una squadra di Premier League. Sabato alle 13:30, infatti, ci sarà l’esordio di Ranieri al Watford, una sfida per nulla semplice in quanto avrà come avversario il Liverpool al secondo posto in classifica. Per l’allenatore italiano il calcio è una cosa seria, sulla sua lunga carriera e sulla possibilità di continuare ad allenare Ranieri ha affermato: “Pensione? No grazie! Amo il calcio e la vita, perché non continuare? Allenare fino a 80 anni, perché no? Potrei diventare l’allenatore più vecchio d’Inghilterra, magari andrò in panchina con il bastone. Ciò che conta è il cervello e il cervello è ancora giovane“.

Ranieri e la Premier League

Per Don Claudio si tratta della terza volta come allenatore di una squadra inglese. La prima esperienza è con il Chelsea dal settembre 2000 al maggio 2004, in quell’occasione riuscì a portare i Blues in semifinale di Champions League. Ranieri ritorna in Premier League alla guida del Leicester scrivendo la storia dei Foxes. Porta la sua squadra da neopromossa a campione d’Inghilterra, con la favola del Leicester Ranieri conquista il 2016 Best FIFA Men’s Coch, ovvero il miglior allenatore del mondo. Al Watford King Claudio trova una squadra che dopo 7 giornate ha ottenuto solo 7 punti che equivalgono al quindicesimo posto in classifica.