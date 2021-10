Roma-Milan, probabili formazioni: Krunic al posto di Diaz; Mou con i “soliti 11”

ROMA-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

Il big match dell’11.a giornata di Serie A è Milan-Roma, in scena all’Olimpico domenica 31 ottobre 2021 ore 20.45. Arbitro di gara Maresca.

La Roma arriva alla sfida contro i rossoneri in quarta posizione in classifica. Per i giallorossi 19 punti ottenuti con sei vittorie e un pareggio. L’ultima gara, la trasferta di Cagliari, è un’altra vittoria per i capitolini. Il match di questa sera vedrà due formazioni impegnate per continuare la corsa scudetto, ma anche con la testa ai prossimi impegni “europei” della prossima settimana.

Il Milan, secondo in classifica a pari punti con il Napoli, proverà a contrastare la Roma per non perdere punti per la corsa scudetto. La formazione di Pioli non ha perso nessuna gara, in 10 gare sono ben 9 i successi incassati ed un solo pareggio. Un po’ di ballottaggi per Pioli che ha intenzione di conservare forma e forza fisica per la sfida di Champions contro il Porto tra qualche giorno. In campo, da titolare, Krunic potrebbe aver vinto il ballottaggio con Diaz. Roma-Milan, probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Milan (4-2-3-1): Tatarasanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic.