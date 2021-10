Sambenedettese-Fano, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Riviera delle Palme” si disputerà il match Sambenedettese-Fano valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D girone F che vede in classifica i padroni di casa all’ultimo posto con un solo punto conquistato, mentre gli ospiti al dodicesimo con cinque punti.

Ricordiamo che in settimana il club di Ascoli Piceno ha rinnovato la fiducia al tecnico Massimo Donati dopo un inizio molto difficile e l’ha fatto con questo comunicato: “Dopo il periodo di riflessione del quale aveva parlato ieri il direttore sportivo Sabbadini, è stato deciso di rinnovare “la fiducia al responsabile tecnico della prima squadra Massimo Donati e al suo staff auspicando sin da subito una decisa inversione di tendenza“.

Sono diciotto i precedenti tra le due squadre con la Sambenedettese avanti per 10-1 e sette pareggi; l’ultima sfida risale allo scorso 7 febbraio quando il risultato finale fu di 2-2, con i rossoblu arrivati al pareggio al 90′ grazie alla reti di Lescano.

L’arbitro del derby marchigiano sarà Mauro Gangi di Enna, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Scardovi di Imola e Lorenzo Concari di Parma.

Dove vedere Sambenedettese-Fano in tv e streaming

Il match tra Sambenedettese-Fano (ore 15) non dovrebbe essere trasmessa da nessun canale e nemmeno sulle pagine Facebook dei due club: se ci dovessero essere aggiornamenti vi faremo sapere.

Vigilia Sambenedettese-Fano, le dichiarazioni di mister Massimo Donati