Serie A, gli anticipi dell’ottava giornata: ” I commenti in breve delle partite e le dichiarazioni degli allenatori”

Negl anticipi dell’ottava giornata la Sarri-Lazio ribalta l’Inter di Simone Inzaghi e torna in lizza per un posto nelle competizioni europee. Il Milan, sotto di 2 reti, grazie ad un secondo tempo migliore del primo, ha la meglio sul Verona di Tudor, che dimostra di essere una signora squadra. Nello scontro diretto per la salvezza lo Spezia batte la Salernitana e porta a 2 i successi da inizio campionato.

Lazio-Inter 3-1

Nell’incontro di cartello del sabato la Lazio di rimonta batte l’Inter. È stato amaro il ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico, dove subisce la prima sconfitta stagionale. Nel finale succede di tutto per via del secondo gol laziale, quando Dimarco era ancora a terra per uno scontro con Leiva, scatenando cosi le proteste dei nerazzurri. La prima occasione è confezionata dalla coppia Pedro-Leiva, ma è l’Inter a passare in vantaggio su rigore di Perisic al 12′, concesso dall’arbitro dopo un contatto in area tra Hysai e Barella. Nel secondo tempo Immobile al 64′ pareggia, sempre su calcio di rigore ottenuto per un fallo di mani di Bastoni. Passano 17′ è Felipe-Anderson all’81’ mette in rete la respinta di Handanovic sullo scatenato Ciro Immobile; la rete del sorpasso scatena le ire degli uomini di Simone Inzaghi, ma il risultato resta immutato. C’è tempo anche per la marcatura di Milinkovic-Savic, il quale al 91′ porta a 3 il bottino dei biancocelesti. Espulso al termine dell’ incontro L. Felipe, quando avviene un parapiglia generale molto brutto da vedere.

Commenti in breve dagli spogliatoi

Sarri: ” C’è poco da discutere perchè quando Dimarco era a terra è stata l’Inter a continuare a giocare. Per quanto riguarda l’aggressione a F.Anderson mi sarei aspettato dei cartellini rossi”

S. Inzaghi: ” Abbiamo preso il secondo gol in modo strano ed abbiamo perso un pò la testa. Ci sta che l’arbitro non fermi il gioco e che l’avversario non metta fuori la palla”.

Milan-Verona 3-2

Il Verona è in salute e lo dimostra andando sopra di 2 gol nel giro di 22′. Il Milan, accusato il colpo, si riorganizza e con una grande cavalcata nel secondo parziale ribalta il risultato portandosi a casa i 3 punti, oltre alla vetta della classifica per almeno qualche ora. La squadra di Tudor passa in vantaggio al 7′ del primo tempo con Caprari, il quale davanti a Tatarusanu non esita a siglare l’1-0. Insiste l’Hellas che al 22′ raddoppia con Barak dal dischetto dei 16 metri; rigore concesso per un fallo netto di Romagnoli su Kalinic. Nel secondo tempo scatta l’ora x, esattamente al 59‘ , quando i diavoli iniziano la rimonta ed accorciano con un bel colpo di testa del francese Giraud. I rossoneri continuano il pressing e raggiungono il 2-2 al 76′, grazie alla rete di Kessie su penalty, concesso per un fallo su Castillejo. Passano appena 2′ che gli uomini di Pioli si ritrovano incredibilmente sul 3-2 per via del clamoroso autogol di Gunter.

Commenti dagli spogliatoi

Pioli: ” E’ stata una rimonta bellissima. Adesso pensiamo all’ imminente incontro di Coppa contro il Porto. Questa vittoria vale 3 punti d’oro, che sono importantissimi per la classifica. Se sono orgoglioso del carattere della squadra? Certo.

Castillejo? Un esempio per tutti.

Tudor: ” Essere avanti di 2 reti e prendere 0 punti, mi fa arrabbiare moltissimo. Il pareggio sarebbe stato più giusto, tuttavia faccio i complimenti al Milan”.

Spezia-Salernitana 2-1

Seconda vittoria dello Spezia in campionato, che di rimonta supera la Salernitana di Castori e si aggiudica 3 punti pesantissimi in ottica salvezza. Leggero predominio dei liguri nel primo tempo, i quali sfiorano il vantaggio con Salcedo, che colpisce (di testa) la traversa. Al 39′ passano in vantaggio gli ospiti grazie alla giocata vincente in area di Simy. Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo più determinati e grazie ad una ripartenza acciuffano il meritato pareggio con Strelec al 51′. Dopo un primo doppio salvataggio di Balec sulle conclusioni di Nzola e Maggiore, i campani capitolano al 76′ sotto i colpi di Kovalenko, il quale fissa il risultato finale sul 2-1 con una bomba (imparabile) dal limite. Nel finale la Salernitana prova il tutto per tutto, ma lo Spezia resiste e si difende con ordine, portandosi a casa una vittoria meritata sul campo.

Commenti in breve dagli spogliatoi

Thiago Motta: ” Avrei applaudito i miei ragazzi anche se fosse finita 1-1. Il nostro compito è quello di affrontare tutte le partite come un’opportunità. Queste sono occasioni per fare buone prestazioni”.

Castori: ” Dobbiamo ragionare sull’atteggiamento avuto nel corso del secondo tempo. Nonostante la sconfitta resto convinto che abbiamo delle chance per salvarci. Il prossimo obiettivo sarà quello di fare 6 punti contro Empoli e Venezia”.