Serie B: dove vedere Ascoli-Lecce? Sky , DAZN o Helbiz Live?

Dove vedere Ascoli-Lecce. Sabato 16 ottobre alle ore 14:00 si disputerà allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli il match valido per l’ottava giornata di Serie B tra i marchigiani e i pugliesi. Entrambe le squadre sono nella parte sinistra della classifica. I padroni di casa sono attualmente quarti in classifica, con 14 punti, e reduci dal 2 a 2 contro il Crotone, maturato in terra calabrese. I salentini, invece, sono quinti con 13 punti e, nell’ultima giornata, disputata allo stadio di Via del Mare, hanno schiantato in casa il Monza di Berlusconi per 3 a 0. Un solo punto le divide, quindi, e la partita di sabato potrebbe essere un’ ottima occasione per lasciare la diretta concorrente indietro.

Dove vedere Ascoli-Lecce: Sky, DAZN o Helbiz Live?

Il match tra Ascoli e Lecce potrà essere visto sia in diretta che su in streaming. In diretta verrà trasmesso sia da DAZN che da Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. In streaming potrà essere seguito sulle piattaforme Sky Go, Now Tv, Helbiz Live e sul sito di DAZN. Vi è l’opportunità di usare anche l’apposita app di DAZN, scaricabile liberamente da qualsiasi store, come Apple Store e Play Store ( su tutti i dispositivi Android).