Serie C Femminile, 1^ giornata Genoa-Perugia 8-0

Avvio di campionato non positivo per le Grifoncelle allenate da Vania Peverini. Il match affrontato oggi dalle biancorosse in trasferta è stato la prima giornata del campionato di Serie C femminile 2021-2022.

Serie C Femminile, Genoa-Perugia: le Grifoncelle subiscono 8 reti

L’AC Perugia Calcio Femminile oggi (10 ottobre) è stato sconfitto sul campo del Nazario Gambino di Arenzano per 8-0 dalla formazione del Genoa.

In avvio di gara le reti restano inviolate fino allo scoccare del 26’ dove Parodi apre le marcature e, subito nel minuto successivo, Bettalli firma la rete del raddoppio della compagine genoana. E al 35’ la rete di Campora archivia il primo tempo con il risultato di 3-0.

Nella ripresa le biancorosse non trovano il fervore necessario a ribaltare le sorti del match e ad approfittarne sono le padroni di casa, di nuovo a segno al minuto 54’ per la doppietta di Campora. Il tabellino della gara si aggiorna nuovamente al al 73’ grazie a Tortarolo che trasforma una punizione nel 5-0 rossoblu. Le padroni di casa chiudono definitivamente la partita con le reti di Traverso al 76’, Abate al 85’ e Tolomeo al 89’.

La debacle delle grifoncelle mette in risalto ancora tanti aspetti su cui il tecnico Vania Peverini dovrà lavorare per proseguire in un cammino quanto più positivo possibile, in un campionato ancora molto lungo.