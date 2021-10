Serie C Femminile, domenica 10 ottobre inizia il campionato delle ragazze del Perugia

Domenica 10 ottobre scatta ufficialmente la quarta edizione della Serie C femminile, da questa stagione nel nuovo format a tre gironi da sedici squadre ciascuno. L’AC Perugia Calcio Femminile scenderà in campo alle ore 16 sul campo Nazario Gambino di Arenzano, per la sfida tra grifoni contro il Genoa.

Pre gara delle grifoncelle

“Ci aspettiamo una partita difficile – ha dichiarato il tecnico del Perugia Femminile, Vania Peverini – contro un avversario giovane e battagliero come noi. Speriamo di limare quelle che possono essere state le nostre disattenzioni nelle partite di coppa; abbiamo provato varie soluzioni sulle quali faremo affidamento. Soprattutto vedo che nel gruppo c’è grande voglia di fare bene e credo che questo sia davvero importante. E’ lo spirito giusto con il quale andremo a Genova e cercheremo di fare la nostra partita, come sempre”.

Serie C Femminile, ecco tutte le gare della prima giornata di campionato del girone A

Serie C Femminile 2021-2022 – 1ª giornata

Girone A: Pavia Academy-Pistoiese (arbitro Orazietti di Nichelino), Arezzo-Azalee Solbiatese (Di Loreto di Terni), Genoa-Perugia (Andeng Tona Miei di Cuneo), Pinerolo-Fiamma Monza (Gianquinto di Parma), Real Meda-Lucchese (Rossini di Torino), Spezia-Orobica Bergamo (Massari di Torino), Ternana-Independiente Ivrea (Maione di Ercolano), Città di Pontedera-Caprera (Dini di Città di Castello).