Serie D, Fc Messina-Trapani: streaming e diretta tv Facebook?

Domenica 17 ottobre alle ore 15 allo stadio San Filippo-Franco Scoglio si disputerà il match Fc Messina-Trapani, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D (girone I), che vede in classifica i giallorossi al terzultimo posto con un solo punti e i granata all’undicesimo con sei.

Tra le due squadre sarà il primo confronto ufficiale diretto dall’arbitro Domenico Castellone di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Antonio Paradiso e Matteo Roperto, entrambi di Lamezia Terme (Catanzaro).

L’attaccante del Trapani Francesco De Felice, all’anti vigilia del derby siciliano ha lasciato le seguenti dichiarazioni: “Ci stiamo concentrando su noi stessi, però il mister ci prepara al meglio sugli avversari, che studiamo attentamente. Non dobbiamo sottovalutare il Fc Messina, è una buona squadra anche se ha cambiato tanto rispetto all’anno scorso. Conoscevo già qualcuno che ho ritrovato qui. Tutti vogliono giocare, è normale, e in una squadra che punta in alto tutti sono importanti, serve gente di valore“.

Dove vedere Fc Messina-Trapani in tv e streaming

Il derby siciliano Fc Messina-Trapani sarà visibile in diretta sulla pagina ufficiale Facebook (qui il link) del club peloritano e per vedere l’incontro si dovrà pagare 5,49 euro con collegamento a partire dalle ore 14.45.

