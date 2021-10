Sorrento-Nocerina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match Serie D

Dopo la pesante sconfitta rimediata in trasferta contro il Francavilla 1931 (5-0), il Sorrento si prepara ad affrontare la Nocerina in un match valido per la sesta giornata di campionato. Sorrento-Nocerina si prospetta un match molto interessante in cui la squadra in trasferta, in caso di vittoria, salirebbe a quota 13 punti in sei partita, insediando il primo posto attualmente occupato dal Francavilla. La Nocerina proverà a ripetere la buona prestazione messa in campo contro il Gravina che, nel quinto turno di Serie D Girone H, è uscita sconfitta dallo Stadio San Francesco d’Assisi (Nocera Inferiore) sotto i ‘colpi’ di Palmieri e Talamo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su Sorrento-Nocerina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match.

Sorrento-Nocerina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match

Sorrento-Nocerina, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie D Girone H, si giocherà allo Stadio Italia di Sorrento a partire dalle ore 15.00 di Domenica 17 Ottobre 2021. Al momento non vi sono informazioni su dove vedere la partita tra Sorrento (7 punti) e Nocerina (10 punti), seguiranno aggiornamenti ma, per restare aggiornati sugli sviluppi del match, basterà seguire le pagine social (Facebook, Twitter e Instagram) delle due compagini.