Telecronisti serie B 8.a giornata: tutte le voci di Sky e DAZN

Telecronisti Serie B 8 giornata: ecco il palinsesto di Sky e DAZN. Il nuovo turno della serie cadetta inizierà alle ore 14 del 16 ottobre con quattro partite: Pordenone-Ternana, Ascoli-Lecce, Crotone-Pisa e Vicenza Reggina. Invece Cosenza-Frosinone e Perugia-Brescia si disputeranno alle ore 16.15. Ultima partita del sabato tra Como e Alessandria fissata per le 20:30. Domenica andranno in scena: Cremonese-Benevento (ore 14:00), Parma-Monza (ore 16:15), Cittadella-Spal (ore 20:30). Scontro importante quello tra Ascoli e Lecce: la vincitrice potrebbe consolidare il quarto posto in classifica. La capolista Pisa sarà impegnata contro il Crotone, quartultimo in classifica.

Telecronisti serie B 8.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Pordenone-Ternana sabato 16 ottobre ore 14

Telecronaca Sky:

Telecronaca DAZN: Gabriele Giustiniani

Ascoli-Lecce sabato 16 ottobre ore 14:00

Telecronaca Sky: Maurizio Compagnoni

Telecronaca DAZN: Alberto Santi

Crotone-Pisa sabato 16 ottobre ore 14:00

Telecronaca Sky: Bruno Palermo

Telecronaca DAZN: Ricky Buscaglia

Vicenza-Reggina sabato 16 ottobre ore 14:00

Telecronaca DAZN: Andrea Calogero

Cosenza-Frosinone sabato 16 ottobre ore 16:15

Telecronaca DAZN : Giorgio Basile

Perugia-Brescia sabato 16 ottobre ore 16:15

Telecronaca Sky: Paolo Ghisoni

Telecronaca DAZN:

Tutta la serie B è solo su DAZN a soli 29,99 € al mese. Attiva ORA. Disdici quando vuoi.

Como-Alessandria sabato 16 ottobre ore 18:30

Telecronaca Sky: Antonio Nucera

Telecronaca DAZN: Alessandro Rimi

Cremonese-Benevento domenica 17 ottobre ore 14:00

Telecronaca DAZN: Riccardo Mancini

Parma-Monza domenica 17 ottobre ore 16:15

Telecronaca Sky: Dario Massara

Telecronaca DAZN: Marco Calabresi

Cittadella-Spal domenica 17 ottobre 20:30

Telecronaca Sky: Niccolò Ramella

Telecronaca DAZN: Dario Mastroianni