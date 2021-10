Una vera e propria tragedia quella che ha colpito Zamparini, grave lutto in famiglia: morto il figlio 23enne dell’ex Presidente del Palermo.

Zamparini, grave lutto in famiglia: morto il figlio Armando

Armando Zamparini, 23 anni, è morto in circostanze ancora da chiarire. La notizia sta balzando su tutti i giornali, così come riporta anche La Repubblica. Il giovane figlio dell’ex Presidente di calcio della società siciliana si trovava nella città inglese per motivi di studio. Oggi è stato trovato privo di vita nella sua camera. La madre, Laura Giordani, è la seconda moglie di Zamparini.

Dalla relazione tra i due è nato soltanto un figlio: Armando. L’ex presidente della squadra siciliana era abituato a portare il bambino agli allenamenti del Palermo, dove veniva chiamato “Armandino”. Il nome è restato negli anni e oggi il Palermo, per cordoglio alla famiglia Zamparini, ha così ricordato il giovane ragazzo morto: “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando. Il ricordo di ‘Armandino’ è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze”.

Molti altri ancora i messaggi arrivati e che ancora arriveranno per stare vicino alla famiglia Zamparini, colpita da una tragedia immane.