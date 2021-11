Aggressione alla compagna di squadra, arrestata

Notizia shock nel mondo del calcio femminile, la giocatrice del Paris SG Aminata Diallo è stata sottoposta a fermo, in quanto presente ai fatti, pare abbia organizzato il pestaggio alla compagna di squadra Kheira Hamraoui. La notizia è rimbalzata nel mondo sportivo

Notizia confermata dal Club

Il comunicato stampa del Paris Saint-Germain che condanna le violenze “Il Paris Saint-Germain prende atto del fermo di polizia di questa mattina di Aminata Diallo da parte dell’SRPJ di Versailles nell’ambito della procedura aperta a seguito di un’aggressione, giovedì sera scorso, ai danni di giocatori del club”

Dinamica dei fatti

Le giocatrici erano con altre compagne ad una cena di squadra, due sconosciuti si sono improvvisamente accaniti contro l’Hamraoui aggredendola con colpi ripetute tramite una spranga di ferro, provocando contusione agli arti superiori ed inferiori. Sulla base delle prime informazioni, Diallo è stata fermata dalla Polizia per essere quantomeno interrogata riguardo al grave episodio, ma a quanto trapela il suo ruolo nell’aggressione sarebbe primario, a causa delle rivalità con la collega proprio in seno al club e alla Nazionale.

Nell’ultima partita di Champions League contro il Real Madrid, vinta dalle francesi per 4-0 la giocatrice aggredita Hamraoui è rimasta in panchina, in campo ovviamente è scesa la compagna Diallo sospettata dell’aggressione.