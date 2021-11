Aguero vicino al ritiro: più grave del previsto la patologia al cuore

Momento difficile per Sergio Aguero, potrebbe ritirarsi per una grave patologia al cuore. Il “Kun” continua a vivere questo incubo che sembra senza fine da quando ha scoperto le condizioni di salute difficili.

Aguero vicino al ritiro: grave la patologia al cuore

Continua come un grande incubo questa stagione 2021-2022 per il 33enne argentino del Barcellona. Le prospettive di un nuovo inizio, di un grande futuro con la maglia blaugrana, dopo l’addio al Manchester City dopo 10 anni di legame. Al momento l‘argentino non ha potuto realizzare il suo obiettivo di giocare al fianco del suo amico Lionel Messi, sfumato con l’addio di quest’ultimo pochi giorni dopo la sua firma.

Non passa molto tempo e, poche settimane dopo, un grave infortunio al polpaccio destro ha rovinato il suo inizio di stagione. Agüero, a lungo fuori dal campo, ha dovuto aspettare il 17 ottobre per muovere i primi passi con il Barça, quando entra in campo contro il Valencia. Ma le avversità del suo destino non si fermano e, soltanto poche dopo partite, l’attaccante esce dal campo per un problema che si è rivelato molto più serio: problemi al cuore.

Durante il match contro l’Alaves Aguero accusato dolori al petto. Risultato: i diversi esami medici hanno rilevato un’aritmia cardiaca e il giocatore è stato dimesso per tre mesi. Un altro duro colpo che potrebbe anche essere accompagnato da un’altra terribile notizia molto presto; a riportarla è Radio Catalunya: “Aguero potrebbe ritirarsi”. Il problema cardiaco del Kun è molto più grave e questo gli impedirebbe di giocare a grandi ritmi e livelli.