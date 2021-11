Antonio Conte ha puntato un giocatore della Juventus. Non è una novità che il centrocampista piaccia al tecnico salentino. La realtà è che la società torinese stava salutando il giocatore già la scorsa estate; ma molto probabilmente verrà sacrificato nella prossima finestra di mercato. Si parla di Weston McKennie.

Il giocatore in questione è Weston McKennie, il centrale arrivato a Torino dallo Schalke 04 nel 2020 potrebbe essere sacrificato. In realtà la Vecchia Signora ha intenzione di portare Dusan Vlahovic a Torino e uno dei tasselli per favorire il trasferimento dell’attaccante dei Viola è proprio lo statunitense classe 1998.

Antonio Conte ha puntato McKennie per rinforzare il suo Tottenham a gennaio. Il tecnico è alla ricerca di un buon centrocampista fisico per sostenere la formazione degli Spurs nel cuore del centrocampo. Weston è un centrocampista centrale, un buon trequartista e sa fare anche da terzino destro e difensore centrale. Insomma, McKennie è il fulcro della colonna vertebrale di una squadra. Gli inglesi nel team hanno anche Fabio Paratici, ex dirigente bianconero, tra l’altro tifoso dell’americano. Il direttore sportivo degli Spurs proverà ad accontentare il neo tecnico e potrebbe tentare il suo acquisto già nel mese di gennaio.