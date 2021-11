Basket-Eurolega, Milano perde tutto in una settimana, vetta e certezze. Risultati e classifica dopo l’11ma giornata

Quando inizi a pensare che l’Armani possa essere la squadra da battere dell’Eurolega 21-22, ecco che Milano si scioglie e cede di schianto nel giro di una settimana, dove torna a casa con 2 sconfitte consecutive in trasferta, perdendo vetta e certezze.

La prima maturata sul non irresistibile campo dell’ Unics Kazan, dove ha ceduto netto per 97 a 71, mentre la seconda è più indolore perchè patita sul difficile parquet dello Zenit di San Pietroburgo, in cui i padroni di casa si sono imposti per 74 a 70.

È stata una partita equilibrata in tutti e 4 i parziali e la differenza l’ha fatta la maggiore precisione al tiro dei russi nei momenti topici dell’incontro. Perdere a testa alta è meno traumatico, ma alla fine è il risultato finale che conta e questa doppia sconfitta fa perdere agli uomini di Ettore Messina, oltre alla vetta, anche quella sicurezza palesata fino alla settimana scorsa, in cui i meneghini avevano dimostrato una certa superiorità e solidità rispetto alle altre squadre. Non sono bastati i 20 punti di Rodriguez per evitare un’altra serata amara.

Torna il sorriso in casa del Bayern di Monaco, che approfittando del doppio turno mette in cassa altrettante vittorie, compresa quella di ieri sera contro il disastrato Panathinaikos per 81 a 78. Il Real Madrid fa il suo dovere vincendo per 79 a 67 sulla Stella Rossa di Belgrado e resta in vetta con 18 punti affiancato dal Barcellona.

Ancora una vittoria dell’Unics Kazan che sfrutta il fattore campo battendo per 85 a 71 l’Alba di Berlino. Seconda affermazione in pochi giorni per i lituani dello Zalgiris Kaunas, non più soli a fondo classifica, i quali s’impongono per 86 a 75 sul precario Fenerbahce. I turchi sembrano essere la brutta copia della scorsa stagione. Si riprenderanno?

L’incontro di alta quota tra Olympiacos e Maccabi Tel Aviv se lo aggiudica la compagine greca per 90 a 73. Grazie a questa affermazione restano al 6º posto della classifica generale a pari merito degli stessi israeliani. Il Baskonia perde in casa contro il Cska di Mosca per 74 a 80, e certamente non sono più la temibile compagine della scorsa stagione per via della partenza di uomini chiave come Achille Polonara.

Continua il momento no del Villeurbanne di Lione, il quale perde in casa per 60 ad 80 contro i più quotati avversari del Barcellona. Gli spagnoli, dopo un breve periodo a vuoto, sembrano aver ripreso la loro marcia trionfale verso i play-off. L’Efes di Istanbul domina i francesi dell’A.S. Monaco per 98 a 77, riprendendo cosi la corsa verso i quartieri alti della classifica generale che più gli competono.

Risultati 11ª giornata

Bayern-Panathinaikos

81 a 78;

Real Madrid-Stella Rossa di Bèlgrado

79 a 67;

Unics Kazan-Alba Berlino

85 a 71;

Efes Istanbul-A.S. Monaco

98-77;

Zenit San P.-Armani Milano

74 a 70;

Zalgiris Kaunas-Fenerbahce

86 a 75;

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

90 a 73;

Baskonia-Cska Mosca

74 a 80;

Villeurbanne-Barcellona

60 a 80.

Classifica

Real Madrid

18 punti

Barcellona

18 pt.

Milano

16 pt.

Zenit San P.

16 pt.

Maccabi Tel Aviv

14 pt.

Olympiacos

14 pt.

Cska Mosca

12 pt.

Villeurbanne-Lione

12 pt.

Unics Kazan

12 pt.

Bayern Monaco

10 pt.

Efes Istanbul

10 pt.

A.S. Monaco

10 pt.

Stella Rossa

8 pt.

Baskonia

8 pt.

Fenerbahce

6 pt.

Alba Berlino

6 pt.

Panathinaikos

4 pt.

Zalgiris Kaunas

4 pt..