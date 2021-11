Basket-Eurolega, risultati e classifica dopo il 9º turno: Milano annulla il Fenerbache

L’Olimpia Milano dimostra di essere ancora una volta la squadra da battere in questa edizione continentale. Le scarpette rosse di Ettore Messina, grazie ad una prova maiuscola difensiva, tornano dalla Turchia, in cui hanno battuto per 68 a 43 i temibili avversari del Fenerbahce, con il sorriso sulle labbra. L’affermazione le vale il primato in classifica con 2 punti di vantaggio sul duo formato dal Barcellona ed il Real Madrid.

Le altre vittorie esterne della giornata sono state quelle dell’Efes di Istanbul sull’Alba Berlino per 90 a 63, a cui si aggiunge quella dell’Unics Kazan per 74 a 72, ottenuta sul parquet del Panathinaikos. Il Cska di Mosca piega il Maccabi di Tel Aviv per 74 a 73, cosi come la Stella Rossa di Belgrado si aggiudica (un pò a sorpresa) il match contro il Villeurbanne per 73 a 67.

Il derby spagnolo è del Barcellona, che vince facilmente sul Baskonia per 93 a 67. L’incontro più importante della giornata, invece, vede la vittoria dello Zenit di San Pietroburgo, il quale batte l’Olympiacos per 84 a 78, rispettando cosi il fattore campo. Ancora una sconfitta per i tedeschi del Bayern Monaco, l’unica formazione ad aver battuto L’Olimpia fino ad ora, che cede il passo sul campo dei sorprendenti francesi del Monaco, i quali trionfano per 94 a 71.

Buona la vittoria del Real Madrid, che ha ospitato il fanalino di coda dello Zalgiris di Kaunas, ancora a 0 in classifica. I madrileni grazie al 95 ad 82 si portano a sole 2 lunghezze dall’Ax Armani Milano e raggiungono a quota 14 punti i connazionali del Barcellona.

Risultati 9ª giornata

Cska Mosca-Maccabi Tel Aviv

74-73.

Stella Rossa-Villeurbanne

73-67.

Alba Berlino-Efes Istanbul

63-90.

Panathinaikos-Unics Kazan

72-74.

Barcellona-Baskonia Vitoria

93-67.

Zenit San P.-Olympiacos

84-78.

Fenerbahce-Ax Armani Milano

43-68.

As. Monaco-Bayern Monaco

94-71.

Real Madrid-Zalgiris Kaunas

95-82.

Classifica

Milano

16 punti

Barcellona

14 pt.

Real Madrid

14 pt.

Villeurbanne

12 pt.

Olympiacos

12 pt.

Maccabi Tel Aviv

12 pt.

Zenit San Pietroburgo

12 pt.

Cska Mosca

10 pt.

AS. Monaco

10 pt.

Stella Rossa

8 pt.

Unics Kazan

8 pt.

Fenerbahce

6 pt.

Bayern Monaco

6 pt.

Baskonia Vitoria

6 pt.

Alba Berlino

6 pt.

Efes Istanbul

6 pt.

Panathinaikos

4 pt.

Zalgiris Kaunas

0 pt.