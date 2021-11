Calcio femminile – La corrazzata Juventus non si ferma più

La Juventus femminile non si ferma più, anche se di misura le bianconere portano a casa un’altra vittoria da Bogliasco portando a 32 i successi consecutivi. Le campionesse d’Italia in carica, non perdono una partita ormai da due anni e sembra non si vogliano fermare, sono prime in campionato a punteggio pieno. Non è stato semplice vincere con le blucerchiate, il match finisce 1-0 con la rete nella ripresa di Cernoia che fa breccia nella difesa sampdoriana sancndo definitivamente il risultato. La squadra di Cincotta che arrivava da 3 successi consecutivi deve arrendersi solo di misura ed esce a testa alta dalla sfida con la capolista.

Il tabellino del match dell’8a giornata

Sampdoria–Juventus 0-1

Marcatori: 76’ Cernoia

Sampdoria (4-3-1-2): Babb; Boglioni (46′ Novellino), Auvinen, Spinelli, Bursi; Giordano, Musolino (52′ Rincon), Fallico; Battelani (86’ Lopez); Helmvall (85’ Carrer), Carp (46′ Bargi). All: Cincotta

A disposizione: Tampieri, Bazzano, Tarenzi, Gardel

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama (62′ Salvai), Lenzini, Nilden; Caruso (75′ Girelli),, Zamanian, Cernoia (92’Pfattner); Bonfantini, Staskova (92′ Beccari), Hurtig (62′ Pedersen). All. Montemurro.

A disposizione: Aprile, Lundorf, Rosucci, Bonansea.

