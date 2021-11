Dove vedere Campobasso Catania, dove vedere il match di Serie C girone C in diretta tv e streaming: Sky, Dazn o Eleven Sports?

Campobasso Catania: dove vederla. Sabato 6 novembre alle ore 15:00 il Catania di mister Baldini si recherà in Molise per disputare un match che manca da oltre 30 anni. La partita si svolgerà allo stadio “Nuovo-Romagnoli” della città molisana, e sarà importante in chiave classifica. Entrambe le squadre infatti occupano una posizione medio bassa, e necessitano di punti per smuoverla. Gli etnei devono ancora recuperare lo scontro contro la Vibonese, che era stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo della settimana precedente. I rossazzurri arriveranno alla trasferta con più energie, e cercheranno il terzo risultato utile consecutivo. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in casa del Messina, per due a zero, e daranno battaglia per vincere in modo da guadagnare posizioni. Lo scontro è aperto.

Campobasso Catania, dove vedere il match valido per la 13.a giornata di serie C girone C, in diretta tv e streaming: Sky o Eleven Sports?

I diritti sportivi della partita sono non sono stati acquistati, e di conseguenza non vi sarà una sua copertura satellitare. I tifosi, tuttavia, possono sottoscrivere un valido abbonamento con la piattaforma Eleven Sports, per seguirla in live streaming. E’ possibile scaricare anche l’apposita app, per vedere lo scontro anche da dispositivo mobile.