Casarano-Brindisi, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domenica 7 novembre alle ore 14.30 allo stadio Comunale Giuseppe Capozza si disputerà il match Casarano-Brindisi, valevole per la decima giornata del campionato di Serie D (girone H) che vede in classifica i padroni di casa al secondo posto con 19 punti e -4 dalla capolista Bitonto, mentre gli ospiti sono ultimi con un solo punto all’attivo. Mercoledì scorso i rossoazzurri hanno perso nei 32esimi di Coppa Italia in casa contro il Bitonto ai calci di rigore (6-5, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari).

Sono dieci i precedenti complessivi tra le due squadre con il Casarano avanti per 5-0 e cinque pareggi; l’arbitro del derby pugliese sarà Domenico Mallardi della sezione A.I.A di Bari, coadiuvato dagli assistenti Francesco Tragni di Matera e Leandro Claps di Potenza.

Queste le parole alla vigilia di Matias Calabuig, tecnico del Casarano: “Abbiamo dato spazio a tanti ragazzi in Coppa Italia che, nonostante la sconfitta ai rigori, hanno disputato una buona prova, giocando con grande sacrificio. Il Brindisi? Sarà una partita molto delicata, difficile da preparare e da interpretare. Ci sarà bisogno di spirito di sacrificio, tanta umiltà per prepararla al meglio, soprattutto dal punto di vista interno, in quanto dobbiamo saper giocare prima di tutto contro noi stessi. Sappiamo bene dell’importanza della partita, ma sappiamo anche che l’avversario è una squadra che viene qui a cercare punti, senza niente da perdere. È sempre molto difficile affrontare avversari del genere“.

Casarano-Brindisi, probabili formazioni

CASARANO (4-2-3-1): Iannì, Signorelli, Tordini, Meduri, Greco; Sanchez, Atteo; Di Biase, Tedesco, Prinari; Pipistrelli. All. Calabuig.

BRINDSI (3-5-2): Cervellera; Favilene, Alfano, Esposito; De Luca, Zappacosta, Galdean, Merito, Silvestre; Kordic, Gaeta. All. Di Costanzo

vedere Casarano-Brindisi in tv e streaming

Il match tra Casarano-Brindisi (ore 15) non dovrebbe essere trasmessa da nessun canale e nemmeno sulle pagina Facebook dei due club: se ci dovessero essere aggiornamenti vi faremo sapere.