La fine dell’anno è vicina, ed è già tempo di rivedere quali sono stati i grandi protagonisti del 2021. La classifica dei migliori marcatori del 2021 durante questo frenetico anno. Un anno che ha visto il ritorno ai grandi eventi, come gli Euro2020, la prima edizione della Nations League, soprattutto il ritorno del grande pubblico allo stadio. Intanto che il mondo ritrovava la “normalità” i giocatori hanno continuato a dare il massimo sul campo. Nella classifica che segue, spicca la presenza di Robert Lewandowski, candidato alla vittoria del pallone d’oro.

Classifica migliori marcatori del 2021

Al primo posto c’è Lewandowski, il bomber del Bayern Monaco che in 37 partire ha messo a segno 49 gol. Segue Erling Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund che ha messo 37 sigilli in 37 partite. L’ultimo gradino del podio è di Kylian Mbappé, il francese ha segnato 35 gol in 45 partite con la maglia del Paris Saint-Germain. Segue tutta la Top10.

Robert Lewandowski (Bayern Monaco) con 49 gol in 37 partite (gol ogni 63 minuti) Erling Haaland (BVB) con 37 gol in 37 partite (gol ogni 89 minuti) Kylian Mbappé (PSG) con 35 gol in 45 partite (gol ogni 109 minuti) Karim Benzema (Real Madrid) con 32 gol in 42 partite (gol ogni 111 minuti) Leo Messi (FC Barcelona, ​​PSG) con 31 gol in 37 partite (gol ogni 104 minuti) Mohamed Salah (Liverpool) con 30 gol in 43 partite (gol ogni 122 minuti) Cristiano Ronaldo (Juventus, MU) con 29 gol in 43 partite (gol ogni 123 minuti) Dusan Vlahovic (Fiorentina) con 27 gol in 38 partite (gol ogni 122 minuti) Gerard Moreno (Villarreal) con 24 gol in 36 partite (gol ogni 119 minuti) Ben Yedder (Monaco) 23 gol in 45 partite (gol ogni 129 minuti)