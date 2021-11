Finita la sosta nazionali, si torna in campionato. Riprendiamo anche i consigli fantacalcio 13.a giornata Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato 20 novembre: Atalanta-Spezia; Lazio-Juventus; Fiorentina-Milan. La giornata riprende domenica con i match: Sassuolo-Cagliari; Bologna-Venezia; Salernitana-Sampdoria; Inter-Napoli; Genoa-Roma. La 13.a giornata si chiude con due posticipi di lunedì 22 novembre: Verona-Empoli; Torino-Udinese.

Consigli fantacalcio 13.a giornata Serie A

Atalanta-Spezia (sabato 20 novembre ore 15): Gasperini ritorva Toloi, da valutare insieme a Gosens e Lovato. Indisponibile Hateboer. Tiago Motta non avrà a disposizione Nikolau in difesa. Assenti anche Augudelo, Reca, Rhistov, Nguimba, Sher.

CONSIGLIATI: Zappacosta, Ilicic, Zapata (Ata); Bastoni, Nzola (Spe)

SCONSIGLIATI: Palomino (Ata); Maggiore (Spe)

SORPRESE: Freuler (Ata); Gyasi (Spe)

Lazio-Juventus (sabato 20 novembre ore 18): tanti i problemi per Maurizio Sarri, il primo si chiama Immobile, non ci sarà. Bloccato anche Pedro. Stessa sorte per Marusic. Per il resto, il “Comandante” dovrebbe schierare i soliti, con Zaccagni in avanti. Per la Juventus sarà un’altra sfida importante, Allegri dovrà fare a meno di De Sciglio. Da valutare Dybala, Bernardeschi e Chiellini.

CONSIGLIATI: Milinkovic-Savic (Laz); Chiesa (Juv)

SCONSIGLIATI: Cataldi (Laz); Rabiot (Juv)

SORPRESE: Zaccagni (Laz); Mckennie (Jus)

Fiorentina-Milan (sabato 20 novembre ore 20.45): Un po’ di problemi per Italiano in vista del Milan a Firenze. Con le squalifiche di Quarta e Milenkovic e l’infortunio di Nastasic, è emergenza totale in difesa. Italiano contro il Milan dovrà schierare uno tra Venuti e Amrabat accanto a Igor. Dragowski recupera e si riprende la porta. Pioli arriva in Toscana con qualche grana: Ballo-Tourè e Calabria saranno out, altri da valutare (Castillejo e Romagnoli).

CONSIGLIATI: Biraghi, Vlahovic (Fio); Hernandez, Rebic (Mil)

SCONSIGLIATI: Venuti (Fio); Saelemakers (Mil)

SORPRESE: Saponara (Fio); Kessié (Mil)

Sassuolo-Cagliari (domenica 21 novembre ore 12.30): Boga, Djuricic e Lopez tornano disponibili per Dionisi. Il Cagliari dovrà fare qualcosa per iniziare a vincere, anche la panchina traballa. Mazzarri ritrova Caceres e Dalbert.

CONSIGLIATI: Raspadori, Ferrari (Sas); Godin, Joao Pedro (Cag)

SCONSIGLIATI: Frattesi (Sas); Carboni (Cag)

SORPRESE: Scamacca (Sas); Pavoletti (Cag)

Bologna-Venezia (domenica 21 novembre ore 15): Problema sulle fasce per Mihajlovic, che ha perso De Silvestri. Probabile lo spostamento di Hickey a destra con il ritorno di Dijks a sinistra. Zanetti ritrova il sorriso, recupera gli infortunati Johnsen, Vacca e Lezzerini.

CONSIGLIATI: Arnautovic, Soriano (Bol); Aramu, Romero (Ven)

SCONSIGLIATI: Medel (Bol); Haps (Ven)

SORPRESE: Barrow (Bol); Kiyine (Ven)

Salernitana-Sampdoria (domenica 21 novembre ore 15): Colantuono dovrebbe scegliere i soliti 11, ritrovando Coulibaly. D’Aversa con Damsgaard out, avrà da valutare Askildsen e Edkal.

CONSIGLIATI: Simy, Ribery, Coulibaly (Sal); Edkal, Caputo (Samp)

SCONSIGLIATI: Zortea (Sal); Murru (Samp)

SORPRESE: Bonazzoli (Sal); Gabbiadini (Samp)

Inter-Napoli (domenica 22 novembre ore 18): Simone Inzaghi dovrà valutare tanti giocatori per il big match a San Siro: Bastoni, De Vrij, Lautaro. Out sicuramente Sanchez. Spalletti affronterà la sua ex squadra senza Malcuit e Demme. Da valutare Ounas e Manolas. Ballottaggio per Inzaghi tra Dimarco e Ranocchia, il primo è in vantaggio. Spalletti si affiderà al classico 11 in 4-3-3.

CONSIGLIATI: Pericis, Dzeko, Lautaro (Int); Osimhen, Zielinski (Nap)

SCONSIGLIATI: Darmin (Int); Mario Rui (Nap)

SORPRESE: Skriniar (Int); Anguissa (Nap)

Genoa-Roma (domenica 21 novembre ore 20.45): Primo match per il neo tecnico, Shevchenko. Subito emergenza alla prima in panchina per il nuovo tecnico: in settimana si sono fermati Criscito e Caicedo (fastidi muscolari), che si aggiungono alla lunga lista formata da: Vanheusden, Maksimovic, Bani, Hernani, Fares e Destro. La Roma si presenta in campo con i soliti 11, dovrebbe recuperare anche Pellegrini e Zaniolo.

CONSIGLIATI: Rovella, Ekuban (Gen); Abraham, Zaniolo, Cristante (Rom)

SCONSIGLIATI: Sturaro (Gen); Ibanez (Rom)

SORPRESE: Goldames (Gen); Pellegrini (Rom)

Verona-Empoli (lunedì 22 novembre ore 18.30): Tudor attende l’Empoli senza Kalinic, Lazovic e Bessa. I toscani di Andreazzoli sono tutti disponibili. Ci sarà un probabile 4-3-1-2 a Verona contro il 3-4-2-1 di Tudor.

CONSIGLIATI: Barak, Simenone (Ver); Pinamonti, Ricci (Emp)

SCONSIGLIATI: Ceccherini (Ver); Viti (Emp)

SORPRESE: Caprari (Ver); Di Francesco (Emp)

Torino-Udinese (lunedì 22 novembre ore 20.45): Juric ha perso Rodriguez e Praet; da valutare la situazione di Ansaldi e Mandragora, mentre torna Brekalo. Gotti senza Makengo a Torino, mentre Arsalan e Pussetto sono da valutare.

CONSIGLIATI: Belotti (Tor); Beto (Udi)

SCONSIGLIATI: Bremer (Tor); Samir (Udi)

SORPRESE: Linetty (Tor); Deulofeu (Udi)