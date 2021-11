La massima serie del calcio italiano, con la quattordicesima giornata, comincia venerdì 26 novembre, con la sfida alla Sardegna Arena tra Cagliari-Salernitana. Il vero big match sarà Napoli-Lazio, poi Juventus-Atalanta e tante insidie per le altre big: Milan-Sassuolo, Venezia-Inter e Roma-Torino. Ecco i consigli fantacalcio 14.a giornata di Serie A con tutti le partite.

Consigli fantacalcio 14.a giornata di Serie A

Cagliari-Salernitana (venerdì 26 novembre ore 20.45): La gara alla Sardegna Arena sa già di sfida salvezza. Le due formazioni alloggiano rispettivamente in 19esima e 20esima posizione. Mazzarri continuerà a puntare su Joao Pedro, inoltre ritrova qualche giocatore che rientra dall’infermeria. Colantuono potrebbe non avere Ribery a disposizione, difficoltà anche per Kastanos e Schiavone, possibile cambio modulo.

CONSIGLIATI: Joao Pedro, Keita (Cag); Simy, Bonazzoli (Sal)

SCONSIGLIATI: Ceppitelli (Cag); Zortea (Sal)

SORPRESE: Marin (Cag); Obi (Sal)

Empoli-Fiorentina (sabato 27 novembre ore 15: Al Castellani il derby toscano promette già scintille. La Fiorentina, dopo aver inflitto al Milan la sua prima sconfitta, arriva carica. L’Empoli non fa un risultato pieno dal 31 ottobre, circa un mese. Andreazzoli ritrova diversi giocatori: Cutrone, Ricci e Stojanovic. Tutti e tre consigliati. Italiano potrà contare su Quarta, Milenkovc e Dragowski.

CONSIGLIATI: Ricci, Stojanovic (Emp); Vlahovic, Callejon (Fio)

SCONSIGLIATI: Parisi (Emp); Biraghi (Fio)

SORPRESE: Henderson (Emp); Saponara (Fio)

Sampdoria-Verona (sabato 26 novembre ore 15): La Samp dopo diversi Ko ritrova la vittoria contro la Salernitana. Il Verona hai inflitto un bel 2-1 all’Empoli. Arrivano entrambe cariche al Marassi. D’Aversa potrebbe puntare sulla coppia Caputo-Quagliarella che va alla grande. Tudor conferma i suoi 11, puntando su Simeone e Caprari.

CONSIGLIATI: Caputo, Quagliarella (Samp); Simeone, Caprari (Ver)

SCONSIGLIATI: Silva (Samp); Casale (Ver)

SORPRESE: Colley (Samp); Gunter (Ver)

Juventus-Atalanta (sabato 26 novembre ore 18): All’Allianz due formazioni che hanno giocato gare importanti in Champions. La Juve torna sotto esame dopo il KO contro gli inglesi del Chelsea, la Dea ha bisogno di continuare a vincere in A per restare alta in classifica. Big match a Torino. Allegri potrebbe ritrovare Dybala, ma il faro è Chiesa; Gasperini punterà su Zapata e i suoi “soliti” 11.

CONSIGLIATI: Chiesa, Morata, De Ligt (Juv); Zapata, Pasalic (Ata)

SCONSIGLIATI: Rabiot (Juv); Palomino (Ata)

SORPRESE: Alex Sandro (Juv); Mahele (Ata)

Venezia-Inter (sabato 26 novembre ore 20,45): Il Venezia ospita i Campioni d’Italia in carica. Zanetti dovrebbe confermare gli 11 che hanno messo ko il Bologna; Inzaghi un po’ di turnover dopo la sfida di Champions. Torna De Vrij, riposa Dzeko. In campo la coppia Correa-Lautaro, consigliata.

CONSIGLIATI: Romero, Aramu (Ven); Correa, Lautaro, Barella (Int)

SCONSIGLIATI: Haps (Ven); Ranocchio (Int)

SORPRESE: Caldara (Ven); Skriniar (Int)

Udinese-Genoa (domenica 28 novembre ore 12.30): il lunch-match di questa 14esima giornata si gioca a Udine. Gotti punta su Beto e i suoi classici titolari; Shekchenko recupera Hernani e Vanheusden.

CONSIGLIATI: Beto, Deulofeu, Makengo (Udi); Vasquez, Rovella (Gen)

SCONSIGLIATI: Samir (Udi); Masiello (Gen)

SORPRESE: Pereyra (Udi); Pandev (Gen)

Spezia-Bologna (domenica 28 novembre ore 15): Per la sfida di domenica Thiago Morra in difesa rientra dalla squalifica Nikolau. L’ammonazione di Bergamo costa però il turno a Gyasi, che era diffidato. Mihajlovic pensa ad un ballottaggio sulla destra: Orsolini o Mbaye? Il primo è favorito. Alle spalle di Arnautovic ci sono Soriano e Barrow, super consigliati.

CONSIGLIATI: Nzola (Spe); Arnautovic, Soriano, Barrow (Bol)

SCONSIGLIATI: Sala (Spe); Medel (Bol)

SORPRESE: Salcedo (Spe); Orsolini (Bol)

Milan-Sassuolo (domenica 28 novembre ore 15): Pioli non potrà contare su Rebic né su Giroud. Si punta su Ibrahimovic e Leao. Il Sassuolo spera di recuperare Djurici e Boga. Una gara che ha sempre sorpreso quella tra Milan-Sassuolo. Ecco i consigli per San Siro.

CONSIGLIATI: Leao, Ibrahimovic, Tonali (Mil); Scamacca, Lopez, Chiriches (Sas)

SCONSIGLIATI: Toljan (Sas)

SORPRESE: Hernandez (Mil); Rogerio (Sas)

Roma-Torino (domenica 28 novembre ore 18): una grande gara quella prevista domenica pomeriggio all’Olimpico. Piena emergenza in mezzo per Mourinho, con le assenze di Cristante, Veretout e Villar. Verrà abbassato Pellegrini e spazio a uno tra Darboe e Diawara. Conferma per Shomurodov in coppia con Abraham, ancora panchina per Zaniolo. Juric ritrova due importanti pedine, tra l’altro consigliate, contro la Roma: Ansaldi e Mandragora.

CONSIGLIATI: Pellegrini, Ibanez, Abraham (Roma); Ansaldi, Mandragora, Belotti (Tor)

SCONSIGLIATI: Darboe (Roma); Sing (Tor)

SORPRESE: El Shaarawy (Roma); Brekalo (Tor)

Napoli-Lazio (domenica 28 novembre ore 20.45): il vero big match della 14.a di Serie A si gioca domenica sera al Maradona. Spalletti ha perso Osimhen contro l’Inter. Ma ci sono altri giocatori ai box, Aguissa e Zanoli sono da valutare; Politano ha il Covid-19; Manolas out. Sarri ha tutti a disposizione, incluso Immobile. Consigliato.

CONSIGLIATI: Di Lorenzo, Lozano (Nap); Immobile, F. Anderson, Milinkovic-Savic (Laz)

SCONSIGLIATI: Mario Rui (Nap); Lazzari (Laz)

SORPRESE: Insigne (Nap); Pedro (Laz)