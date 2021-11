CONSIGLI FANTACALCIO 15.a GIORNATA SERIE A

In Serie A si gioca il turno infrasettimanale, comincia martedì 30 novembre alle ore 18.30, quando si giocheranno Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria; alle ore 20.45 il programma prevede Verona-Cagliari e Salernitana-Juventus. Mercoledì 1° dicembre alle 18.30 si giocheranno Bologna-Roma e Inter-Spezia; alle 20.45 Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli. Giovedì 2 dicembre alle 18.30 si giocherà Torino-Empoli; mentre alle 20.45 il turno si completerà con Lazio-Udinese.

Consigli fantacalcio 15.a giornata Serie A

Atalanta-Venezia (martedì 30 novembre ore 18.30): Alla Gewiss Arena la Dea, forte della vittoria contro al Juventus all’Allianz nell’ultima di campionato, attende il Venezia.

CONSIGLIATI: Musso, Toloi, Maehle, Pasalic, Zapata (Atalanta); Ampadu, Busio, Okereke (Venezia).

SCONSIGLIATI: Djimsiti, Zappacosta (Atalanta); Vacca (Venezia)

SORPRESE: Muriel (Atalanta); Johnsen (Venezia).

Fiorentina-Sampdoria (martedì 30 novembre, ore 18.30): La Fiorentina arriva da un brutto ko contro l’Empoli, dovrà recuperare. Entrambe e formazioni contano numerosi infortunati e assenti.

CONSIGLIATI: Milenkovic, N. Gonzalez, Vlahovic (Fiorentina); Yoshida, Candreva, Caputo (Sampdoria).

SCONSIGLIATI: Odriozola, Martinez (Fiorentina); Colley, Augello (Sampdoria).

SORPRESE: Saponara (Fiorentina); Quagliarella (Sampdoria).

Salernitana-Juventus (martedì 30 novembre, ore 20.45): brutti momenti a Torino in questo periodo, oltre ai problemi societari, anche due brutti ko di fila per la Juve (Chelsea e Atalanta). La trasferta a Salerno è importante per tutti. La Salernitana ha trovato un pareggio importante a Cagliari, spera di fare un punto anche contro la Juve.

CONSIGLIATI: Coulibaly, Bonazzoli (Salernitana); Cuadrado, Chiellini, Dybala (Juventus).

SCONSIGLIATI: Belec, Obi (Salernitana); Bentancur, Rabiot (Juventus).

SORPRESE: Djuric (Salernitana); Kean (Juventus).

Verona-Cagliari (martedì 30 novembre, ore 20.45): Una bella sfida al Bentegoti. Due compagini alla ricerca di punti importanti per un cammino ancora lungo. Verona alla ricerca dei tre punti, Mazzarri ed i suoi non molleranno facilmente.

CONSIGLIATI: Montipò, Lazovic, Barak, Simeone (Verona); Bellanova, Nandez, Marin, Joao Pedro (Cagliari).

SCONSIGLIATI: Casale (Verona); Strootman (Cagliari).

SORPRESE: Caprari (Verona); Pavoletti (Cagliari).

Bologna-Roma (mercoledì 1°dicembre, ore 18.30): Un match di gran rilievo al Dall’Ara. Una Roma carica dopo la gran vittoria al cardiopalma contro il Torino e il Bologna che torna a vincere contro lo Spezia. Un big match anche per le panchine: Mou vs Miha.

CONSIGLIATI: Soumaoro, Svanberg, Soriano, Barrow, Arnautovic (Bologna); Mancini, Veretout, Zaniolo, Abraham (Roma).

SCONSIGLIATI: Medel (Bologna); Smalling, Diawara (Roma).

SORPRESE: Orsolini (Bologna); Mkhitaryan, El Shaarawy (Roma).

Inter-Spezia (mercoledì 1 dicembre ore 18.30): Inarrestabile la formazione di Inzaghi che proverà a ripetersi dopo la sfida contro il Venezia (2-0). Lo Spezia continua a perdere, massima attenzione contro i nerazzurri per non rimediare ancora un ko.

CONSIGLIATI: Handanovic, Skriniar, Calhanoglu, Dzeko, Lautaro (Inter); Erlic, Nzola (Spezia).

SCONSIGLIATI: Provedel (Spezia).

SORPRESE: Dumfries, Correa (Inter); Kovalenko (Spezia).

Genoa-Milan (mercoledì 1°dicembre, ore 20.45): Due formazioni che cercano di rimediare agli ultimi turni di campionato non giocati alla grande. Al Marassi si sfidano Genoa-Milan.

CONSIGLIATI: Badelj, Rovella, Pandev (Genoa); Tomori, Kessiè, Tonali, Leao, Ibrahimovic (Milan).

SCONSIGLIATI: Vasquez (Genoa); Kjaer (Milan).

SORPRESE: Ekuban (Genoa); Messias (Milan).

Sassuolo-Napoli (mercoledì 1°dicembre, ore 20.45): il Napoli non si ferma più, nonostante l’assenza di Osimhen, gli azzurri e Spalletti possono contare su un Mertens al meglio della forma. Il Sassuolo dopo aver sconfitto la Juve all’Allianz, ha messo ko anche il Milan a San Siro. Per i partenopei non sarà semplice.

CONSIGLIATI: Rogerio, Frattesi, Berardi, Raspadori (Sassuolo); Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens (Napoli).

SCONSIGLIATI: Toljan, Chiriches (Sassuolo); Lobotka (Napoli).

SORPRESE: Traorè, Scamacca (Sassuolo); Lozano (Napoli).

Torino-Empoli (giovedì 2 dicembre, ore 18.30): Una sfida interessante all’Olimpico Grande di Torino. I granata, dopo il ko contro la Roma, cercano di recuperare; i toscani arrivano carichi grazie al ko inflitto alla Fiorentina nel derby.

CONSIGLIATI: V. Milinkovic-savic, Bremer, Pobega, Sanabria (Torino); S. Romagnoli, Bandinelli, Henderson, Pinamonti (Empoli).

SCONSIGLIATI: Buongiorno, Vojvoda (Torino); Tonelli, Haas, S. Ricci (Empoli).

SORPRESE: Praet, Brekalo (Torino); Bajrami, Di Francesco (Empoli).

Lazio-Udinese (giovedì 2 dicembre, ore 20.45): La Lazio continua a non uscirne vittoriosa dai big match. Domenica un ko devastante rimediato al Maradona dal Napoli (4-0).

CONSIGLIATI: Reina, Acerbi, Milinkovic-savic, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile (Lazio); Samir, Udogie, Beto, Deulofeu (Udinese).

SCONSIGLIATI:Marusic, Lucas Leiva (Lazio); Becao, N.Molina, Makengo (Udinese).

SORPRESE: Cataldi, Felipe Anderson (Lazio); Pussetto (Udinese).