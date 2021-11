Copa Argentina: il Boca Juniors è la prima finalista

Il Boca Juniors si lascia alle spalle le delusioni nella Primera División assicurandosi l’accesso all’atto conclusivo della Copa Argentina: la compagine diretta da Sebastián Battaglia, s’impone a fatica sull’Argentinos Juniors per 1-0 al termine di una semifinale intensa e non priva di polemiche andata in scena al “Malvinas Argentinas” di Mendoza.

Per gli Xeneizes si tratta del quarto approdo in finale nella competizione che oltre a garantire la presenza nella Supercopa Argentina assicura la qualificazione diretta alla prossima Copa Libertadores. Nelle tre precedenti circostanze (1969, 2011-12 e 2014-15) i giallo-blu hanno riportato altrettanti trionfi. L’altra finalista della Copa Argentina sarà decisa dal confronto tra Talleres de Córdoba e Godoy Cruz in programma venerdì 12 novembre al “Juan Gilberto Funes” di San Luis.

A decidere la prima semifinale della Copa Argentina, una decina di minuti dopo un montante colpito dall’Argentinos Juniors con Carabajal, è al 56’ una rete di Luis Vázquez: il ventenne centravanti del Boca Juniors va a segno da pochi passi sugli sviluppi di una punizione dalla destra di Villa “accomodata” involontariamente sul secondo palo da un’incauta deviazione aerea di Torrén. Da segnalare le vibranti proteste del “Bicho” ed in particolare del tecnico Gabriel Milito (espulso) per l’annullamento di un gol di Reniero a metà ripresa per un fuorigioco di rientro di Avalos autore dell’assist di testa.

Copa Argentina: Boca Juniors vs Argentinos Juniors 1-0 (0-0)

Boca Juniors (4-3-3): Rossi; Advíncula, Zambrano (34’ st Lopez), Izquierdoz, Fabra; Medina, Campuzano, Almendra (47’ st Cardona); Pavón (46’ st González), Vázquez (20’ st Briasco), Villa. A disp.: García, Mancuso, Sández, Rolón, Montes, Varela, Zeballos, Molinas, Salvio. All.: Sebastián Battaglia.

Argentinos Juniors (4-4-2): Lanzillotta; Mac Allister, Torrén (38’ st L. Gómez), Villalba, E. Gómez; Javier Cabrera, Moyano (32’ st Coronel), Carabajal (20’ st J. Gómez), Florentín; Reniero, Avalos. A disp.: Finochietto, Sandoval, Di Césare, Minissale, Quintana, Kalinski, Romero, Sosa, Herrera. All.: Gabriel Milito.

Arbitro: Fernando Echenique.

Rete: 56’ Vazquez (B).

Ammoniti: Izquierdo (B), Reniero e Torrén (A).