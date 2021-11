Coppa Italia Serie C, dove vedere Catanzaro-Palermo: streaming e diretta tv Rai Sport?

Mercoledì 3 novembre, alle ore 14.30, allo stadio “Nicola Ceravolo”, il Catanzaro di Antonio Calabro ospiterà il Palermo di Giacomo Filippi, il match è valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Catanzaro nel turno precedente ha eliminato il Catania 1-0, mentre nell’ultimo turno di campionato ha perso 2-1 al “San Nicola” contro il Bari. Il Palermo, invece, ha eliminato il Picerno 4-1 ai 32.esimi di finale e il Monopoli 2-1 ai 16.esimi; mentre in campionato i rosanero sono reduci dal pareggio per 1-1 contro l’Avellino.

Catanzaro-Palermo sarà diretta da Matteo Centi di Terni, coaudiuvato da Ivan Catallo di Frosinone e Giulia Tempestilli di Roma 2. Il quarto uomo sarà Alessandro Recchia di Brindisi.

Dove vedere Catanzaro-Palermo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catanzaro-Palermo, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.