Il mercato è sempre acceso, le prossime finestre sono vicine e si iniziano a fare i primi conti. E’ derby d’Italia per l’attaccante dell’Arsenal che va in scadenza di contratto nel giungo del 2022.

Derby d’Italia per l’attaccante dell’Arsenal: Lacazette

E’ Alexsandre Lacazette il prossimo obiettivo di Inter e Juventus. L’attaccante francese, classe 1991, andrà in scadenza di contratto con i Gunners il prossimo mese di giugno 2022. A riportare la notizia del derby d’Italia anche sul mercato è il giornale sportivo web The Athletic.

L’attaccante potrebbe anche rinnovare con il club inglese, ma ci sono diversi motivi che potrebbero spingere il francese verso nuove esperienze. Se non venisse rinnovato il contratto di Lacazette, autore di tre gol e un assist in 9 partite, non mancherebbero i corteggiatori per l’ex calciatore dell’Olympique de Lyon. Sempre secondo The Athletic , Inter e Juventus sono le due principali squadre in attesa della situazione del francese.

Anche se l’attaccante non ha dimostrato il massimo nelle ultime stagione e, nonostante abbia spento le 30 candeline, resta un attaccante di valore. Le due italiane hanno sempre un certo interesse per attaccanti di qualità mista ad esperienza sul campo. Lacazette promette entrambe le qualità, questo ha spinto le due società a farsi avanti.